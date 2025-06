Służba prasowa SBU w swoim komunikacie poinformowała o szczegółach przeprowadzonej operacji.

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zadała kolejny bolesny cios okupantom. Tym razem, w nocy z 27 na 28 czerwca, drony ukraińskich służb specjalnych zaatakowały lotnisko wojskowe "Kirowskie" na tymczasowo okupowanym Krymie (...) Dostępne dane wskazują na zniszczenie śmigłowców wielozadaniowych i szturmowych Mi-8, Mi-26 i Mi-28, a także samobieżnego przeciwlotniczego systemu artyleryjsko-rakietowego Pantsyr-S1" - czytamy w komunikacie.

Precyzyjne uderzenia w kluczowe cele

Według SBU, ukraińskie drony przeprowadziły uderzenia na miejsca dyslokacji komponentu lotniczego, środki obrony przeciwlotniczej, składy amunicji, a także na rozpoznawcze i uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne rosyjskiej armii. Ta precyzja w wyborze celów świadczy o wysokim poziomie rozpoznania i planowania operacji.

Systematyczne osłabianie rosyjskiej armii

SBU podkreśliła, że systematycznie pracuje nad zmniejszeniem zdolności Rosji do prowadzenia ataków powietrznych i bombowych na terytorium Ukrainy. "Okupanci muszą zdać sobie sprawę, że ich drogi sprzęt wojskowy i amunicja nie są nigdzie chronione: ani na linii frontu, ani na tymczasowo okupowanych terytoriach, ani na głębokim zapleczu wroga" - oświadczyła SBU, wysyłając jasny sygnał do Rosji.

Mi-8: Wielozadaniowy śmigłowiec transportowy, zaprojektowany w ZSRR w latach 60. przez biuro Mila. Wyposażony w dwa silniki turbinowe, służy jako śmigłowiec transportowy, desantowy, rozpoznawczy lub uzbrojony. Może przewozić do 24 żołnierzy lub 4 tony ładunku, osiąga prędkość 250 km/h i zasięg ok. 450 km. Używany przez ponad 50 krajów, z produkcją ponad 17 000 sztuk.

Mi-26: Największy seryjnie produkowany śmigłowiec transportowy na świecie, wprowadzony w 1983 roku. Napędzany dwoma silnikami o mocy 11 400 KM każdy, może unieść do 20 ton ładunku lub 82 żołnierzy. Zasięg wynosi ok. 800 km, prędkość maksymalna 295 km/h. Używany do transportu ciężkiego sprzętu i misji humanitarnych.

Mi-28: Śmigłowiec szturmowy (NATO: Havoc), wprowadzony w 2009 roku, przeznaczony do niszczenia czołgów i celów powietrznych. Wyposażony w działko 30 mm, pociski Ataka i rakiety S-8/S-13. Osiąga prędkość 300 km/h, zasięg 450 km. Posiada pancerz odporny na pociski 20 mm i zaawansowane systemy nocne.

Pantsyr-S1: Rosyjski samobieżny system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu, łączący rakiety i armaty 30 mm. Zaprojektowany do ochrony obiektów przed samolotami, śmigłowcami, dronami i pociskami precyzyjnymi. Radar wykrywa cele do 75 km, a system może zwalczać do 4 celów jednocześnie. Używany m.in. w Syrii i Ukrainie, choć wykazuje ograniczenia w walce z małymi dronam.