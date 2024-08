Kim Dzong Un nie zawodzi Putina. Zapewnił już ok. 6 mln pocisków

Pomoc z Korei Północnej płynie do Rosji szerokim strumieniem, można nawet rzec, że Kim Dzong Un zapewnia Rosji ogromne wsparcie jeśli chodzi o amunicje artyleryjską potrzebną tak bardzo na froncie. Oczywiście co do jakości tych pocisków można dyskutować, niemniej pocisk to pocisk.

Według najnowszych informacji podanych w raporcie Agencji Wywiadu Obronnego zaobserwowano dwukrotny wzrost od lutego pomocy Korei Północnej dla Rosji jak powiedział minister obrony Republiki Korei Szin Won Sik. Seul zauważył ponad 13 000 kontenerów wysyłanych przez północnokoreański port Najin od połowy 2022 r. Według agencji mogły być one używane do transportu broni przeznaczonej dla Rosji.

W raporcie cytowanym przez deputowanego Kang Dae Sika przekazano, że Korea Płn. mogła dostarczyć Rosji m.in. pociski artyleryjskie kalibru 122 mm, mobilne pociski przeciwlotnicze i pociski przeciwpancerne.

"Aby przygotować się do przedłużającej się wojny na Ukrainie, Rosja formalnie wyznaczyła Koreę Północną na swoją bazę" - oceniła południowokoreańska Agencja Wywiadu Obronnego.

GARDA: Hyundai Rotem o K2 i NKTO

Południowokoreański minister obrony Shin Won-sik poinformował w czerwcu, że Pjongjang wysłał również dziesiątki rakiet balistycznych, które wojska Moskwy wystrzeliły w kierunku Ukrainy.

W połowie czerwca dyktatorzy Korei Północnej i Rosji, Kim Dzong Un i Władimir Putin, spotkali się w Pjongjangu, gdzie podpisali nowy traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym i współpracy wojskowej, przewidujący m.in. wzajemną pomoc w przypadku ataku. W umowie stwierdzono, że „druga strona niezwłocznie udzieli pomocy wojskowej i innej wszelkimi dostępnymi jej środkami”. Opuszczając Pjongjang, Putin zapowiedział, że "nie wyklucza" wysłania broni do Korei Północnej. Według The Diplomat: „Korea Północna ma apetyt na rosyjską technologię poza kosmosem, szczególnie w zakresie międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) i pocisków balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM )”, tym samym posiadanie takiej broni uczyniłoby groźby nuklearne Korei Północnej bardziej wiarygodnymi.

Przypuszczalnie Rosja udziela Korei Płn. pomocy technologicznej w programach rakietowych i szpiegowskich w zamian za wsparcie tego kraju w zakresie dostaw broni - podała Agencja Wywiadu Obronnego, przywołując wrześniową wizytę Kim Dzong Una na rosyjskim kosmodromie, gdzie doszło do jego spotkania z Putinem.

26 sierpnia rzecznik Pentagonu oskarżył Koreę Północną o „współudział” w wojnie z Rosji na Ukrainie, podkreślając jednocześnie rosnące obawy USA dotyczące dostarczania Moskwie amunicji i innego sprzętu wojskowego przez Pjongjang.

Jak zauważył The Diplomat: „dla północnokoreańskiego kompleksu militarno-przemysłowego ta współpraca tworzy samonapędzający się cykl: dzięki Rosji dostarczającej twardą walutę i surowce północnokoreański przemysł zbrojeniowy może zwiększyć swoje moce przerobowe i dostarczyć Rosji więcej amunicji. To nie tylko rażące naruszenie międzynarodowych sankcji, ale ma również bezpośrednie implikacje dla bezpieczeństwa poza Ukrainą. (...) Koalicja między Pjongjangiem a Moskwą z pewnością będzie miała również dalekosiężne implikacje strategiczne w Europie i regionie Azji i Pacyfiku. Kilka czynników może sprawić, że Chiny będą coraz bardziej nieufne wobec nowych wydarzeń w partnerstwie między Koreą Północną a Rosją. Pośród powstającego sojuszu wojskowego między tymi dwoma państwami, Republika Korei może również zwrócić się w stronę bezpośredniego dostarczania broni Ukrainie, czego do tej pory unikała”.

