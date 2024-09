Kiedy francuskie samoloty Mirage 2000 trafią na Ukrainę? Jest przybliżona data

Kwestia samolotów dla Ukrainy pozostaje tematem gorącym w ostatnim czasie zwłaszcza po tym jak Ukraina straciła pierwszego F-16 wraz z doświadczonym pilotem. Wtedy zaczęto mówić coraz głośniej o tym, że Ukraińscy piloci nie są gotowi do latania myśliwcami F-16, o czym mówił generał James B. Hecker, dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Dowództwa Sił Powietrznych NATO podczas konferencji AFA Air, Space & Cyber ​​17 września. Generał zwrócił uwagę, że „Piloci są w nowicjuszami, więc [przyp. red. dowództwo ukraińskie] nie będzie ich wysyłać do najbardziej ryzykownych misji” – powiedział Hecker, dodając, że „Ostatecznie to decyzja Ukrainy. Ale myślę, że to podejście, które przyjmują”. Hecker twierdził, że przed przejściem na F-16 ukraińscy piloci latali tylko na MiG-ach-29 i Su-24 i nie mieli dużego doświadczenia w zachodnich taktykach. Podkreślił, że ukraińscy piloci wciąż uczą się, jak obsługiwać F-16 i że mało prawdopodobne jest, aby w najbliższym czasie powierzono im wykonywanie ryzykownych lub skomplikowanych misji. Generał Hecker stwierdził również, że ponad 100 rosyjskich samolotów zostało zestrzelonych przez Ukrainę, a co najmniej 75 ukraińskich samolotów zostało zestrzelonych przez Rosję w trakcie konfliktu.

Mimo wątpliwości po katastrofie ukraińskiego F-16, Dania zapowiedziała, że dostarczy kolejną partię F-16 do końca roku.

Z kolei jak ujawnił francuski dziennik „Sud Ouest” do końca 2024 roku do Ukrainy trafią pierwsze myśliwce Mirage 2000, które będą zmodernizowaną wersją, ponieważ chodzi o Mirage 2000-5F, które zostały zmodyfikowane w 1991 roku i posiadają zmodernizowany kokpit i lepsze systemy uzbrojenia. Dodatkowo według podanych w artykule informacji obecnie Francuzi prowadzą pracę nad dostosowaniem samolotów do przenoszenia broni typu powietrze-ziemia w bazie lotniczej Cazaux.

W publikacji brak jest jednak informacji, o jakie uzbrojenie chodzi, ukraińskie media jak Militarnyi sugeruje, że mogą to być np. bomby AASM, z których Ukraińcy efektywnie korzystają, a nawet pociski manewrujące SCALP-EG. Portal także sugeruje, że ukraiński Mirage 2000-5F zostanie przystosowany do przenoszenia amerykańskich bomb kierowanych z zestawami JDAM, które są również aktywnie wykorzystywane przez ukraińskie siły powietrzne.

Na początku czerwca br. prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że Ukraina otrzyma myśliwce Mirage 2000-5F. Macron oświadczył, że Francja zorganizuje sześciomiesięczne kursy szkoleniowe dla ukraińskich pilotów, aby przygotować ich do latania tymi myśliwcami. Według informacji przekazanych 20 września przez Sztab Generalny francuskiej armii, pierwsza grupa ukraińskich pilotów wojskowych zakończyła szkolenie we Francji na odrzutowym samolocie szkolnym Alphajet. Ukraińcy trenują od marca tego roku. W czerwcu 2024 roku okazało się, że przyszli piloci ukraińskich myśliwców F-16 przejdą we Francji przyspieszone szkolenie na odrzutowych samolotach szkolnych Alphajet. Według informacji francuskiego dziennika Le Monde Siły Powietrzne i Kosmiczne Francji podjęły się przeszkolenia 26 ukraińskich pilotów w ciągu dwóch lat. Należy przy tym zauważyć, że niektórzy z nich nigdy wcześniej nie latali, lub latali na samolotach szkolnych L-39 Albatros.

Prasa francuska zaczęła pisać o szkoleniu ukraińskich pilotów na samolotach Mirage 2000 już w marcu 2023 roku. Całkowita liczba Mirage 2000-5 znajdujących się obecnie w służbie francuskich sił powietrznych wynosi 27 sztuk, a także 7 kolejnych dwumiejscowych Mirage 2000B w wersji szkolnej. Jednak nie wszystkie z nich mogą być w stanie lotu.

Większość z nich jest używana przez eskadrę 1/2 Cigognes, stacjonującą w Luxeuil, w południowo-wschodniej Francji, gdzie jeden z nich rozbił się w listopadzie 2022 r. Cztery inne są na stałe rozmieszczone w Dżibuti, na mocy umowy obronnej, a kilka regularnie bierze udział w misji Enhanced Air Policing NATO. Cztery samoloty zostały rozmieszczone na Litwie w listopadzie, a dwa w Szwecji w lutym.