Najstarszy lotniskowiec US Navy szykuje się na emeryturę. Marynarka Wojenna USA rozpoczęła proces wycofywania USS Nimitz

Każde państwo, które ma ambicje mocarstwowe i ma przede wszystkim dostęp do mórz lub oceanów, chce posiadać w swojej marynarce wojennej lotniskowce, które budzą szacunek i podziw. Nic więc dziwnego, że takie kraje jak Chiny i Indie mają ambitne plany dogonienia Stanów Zjednoczonych, które mają obecnie największą liczbę lotniskowców na świecie bowiem aż 11.

Amerykańska flota ma na stanie takie atomowe lotniskowce jak:

USS „Nimitz”,

USS „Dwight D. Eisenhower”,

USS „Carl Vinson”,

USS „Theodore Roosevelt”,

USS „Abraham Lincoln”,

USS „George Washington”,

USS „John C. Stennis”,

USS „Harry S. Truman”,

USS „Ronald Reagan”

USS „George H.W. Bush”.

Ten ostatni był ostatnim okrętem typu Nimitz w służbie od 2009 r. Najnowszym lotniskowcem Marynarki Wojennej jest USS Gerald R. Ford. Został oddany do użytku w czerwcu 2017 r.

US Navy szykuje się na emeryturę

Okręty jak każdy wie, są intensywnie eksploatowane przez marynarkę wojenną, a nowinki wojskowe sprawiają, że odbywa się wyścig technologiczny, który przesądzi, który kraj będzie posiadał najnowocześniejszą armię na świecie. Trzeba więc pozbywać się starszego sprzętu, tak jest właśnie z najstarszym lotniskowcem US Navy, czyli USS Nimitz, który został oddany do służby w 1975 roku. Oficjalne potwierdzenie, że US Navy pracuje nad programem wycofania ze służby okrętu, dezaktywacją i utylizacją USS Nimitz podano 14 kwietnia 2023 roku.

Jak napisał portal Stars and Stripes, obecnie Marynarka Wojenna USA rozpoczęła proces wycofywania ze służby najstarszego lotniskowca, z tego też względu U.S. Naval Sea Systems Command przyznało firmie Huntington Ingalls Inc. kontrakt o wartości 18,4 mln dolarów na zarządzanie początkowym planowaniem wyłączenia reaktorów jądrowych na okręcie Nimitz, co stanowi pierwszy etap wycofywania ze służby. Jak napisano w publikacji, w kontrakcie stwierdzono, że plan dezaktywacji reaktorów musi zostać dostarczony Marynarce Wojennej USA do listopada 2024 r. A formalne rozpoczęcie wycofania nastąpiło 1 sierpnia, kiedy to amerykański Departament Obrony zainicjował proces dezaktywacji superlotniskowca USS Nimitz.

Obecnie Nimitz nadal jest w służbie czynnej, w czerwcu Nimitz ukończył sześciomiesięczny przegląd techniczny w stoczni Puget Sound Naval Shipyard, gdzie został skierowany w celu konserwacji i aktualizacji systemów. Przed przeglądem technicznym Nimitz operował na Pacyfiku przez siedem miesięcy, skupiając się na operacjach wolności żeglugi na Morzu Południowochińskim. Jego macierzystym portem jest Naval Base Kitsap w stanie Waszyngton. Po zakończeniu sześciomiesięcznego remontu Ronald Reagan ma przejąć rolę Nimitza jako macierzysty lotniskowiec marynarki wojennej w północno-zachodniej części Pacyfiku.

Według Stars and Stripes obecne plany US Navy dotyczące Nimitza zakładają, że ​​jednostka przepłynie wzdłuż zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej, wokół Przylądka Horn, a następnie do Newport News w stanie Wirginia, gdzie zgodnie z kontraktem rozpoczną się prace dezaktywacyjne. Wycofanie planowana jest na 2026 r., a zakończenie służby ma nastąpić w 2027 r., chociaż niektórzy urzędnicy US Navy wzywają do przedłużenia okresu eksploatacji lotniskowca, jednak jak było już wspomniane, formalne procedury się rozpoczęły. Z kolei drugi najstarszy lotniskowiec tego typu, czyli, USS Dwight D. Eisenhower, ma zostać wycofany ze służby w 2026 r. Jednak Marynarka Wojenna USA informowała w tym roku, że okręt Eisenhower może służyć co najmniej do 2030 roku. Jest to spowodowane zapotrzebowaniem na grupy uderzeniowe lotniskowców, które muszą reagować na kryzysy na całym świecie, w tym na niedawne napięcia na Morzu Czerwonym i Cieśninie Tajwańskiej. Pisaliśmy niedawno w Portalu Obronnym o problemie niewystarczającej ilości lotniskowców US Navy z powodu coraz większych napięć na świecie.

Nimitz pozostanie jednak w służbie operacyjnej do czasu, aż jego zastępca, czyli USS John F. Kennedy typu Gerald R. Ford, nie osiągnie pełnej gotowości operacyjnej. W budowie są jeszcze dwa okręty typu Gerald Ford — nowy USS Enterprise i USS Doris Miller, nazwany na cześć czarnoskórego marynarza, który otrzymał Krzyż Marynarki Wojennej za bohaterstwo w Pearl Harbor.

Problemy z utylizacją napędu atomowego

Jednak sam proces dezaktywacji i utylizacja tak dużej jednostki o napędzie atomowym nie jest czymś prostym, o czym było głośno w czasie utylizacji pierwszego superlotniskowca również o napędzie atomowym, czyli USS Enterprise. Lotniskowiec ten mimo tego, że oficjalnie ze służby został wycofany 3 marca 2017 roku, a z eksploatacji US Navy już w 2012 roku, to do teraz lotniskowiec ten nie został zutylizowany. Według informacji medialnych stoczni Newport News w Hampton Roads, udało się jedynie usunąć pręty paliwowe z ośmiu reaktorów Westinghouse A2W. Jednym z głównych powodów długiego procesu likwidacji Enterprise jest to, że będzie to pierwszy lotniskowiec o napędzie atomowym, z którego będzie wyładowywane paliwo jądrowe. Dlatego Pentagon jest zobowiązany do minimalizowania potencjalnych szkód dla środowiska. Ostateczna rozbiórka według różnych informacji medialnych ma nastąpić przy dobrych wiatrach dopiero w 2025 roku i ma kosztować od 554 mln USD do 1,36 mld USD.

Nimitz jest pierwszym z 10 lotniskowców z napędem atomowym opartych na tym samym projekcie. Nimitz był drugim lotniskowcem z napędem atomowym, który dołączył do Marynarki Wojennej, po USS Enterprise. Nazwa pochodzi od byłego pięciogwiazdkowego admirała Chestera Nimitza, dowódcy marynarki wojennej w II wojnie światowej. Wszystkie lotniskowce typu Nimitz zostały zbudowane w latach 1968–2006 w stoczni Newport News Shipbuilding w Wirginii. Okręty typu Nimitz według zakładanych norm mają służyć 50 lat.

Lotniskowiec USS Nimitz

Lotniskowiec USS Nimitz waży 102 000 ton. Jego długość wynosi 332,8 m, a szerokość na linii wodnej to 40,8 m, a szerokość całkowita 76,8 m. Zanurzenie z kolei wynosi 11,3 m. Napędzają go dwa reaktory atomowe Westinghouse A4W o mocy 280 000 KM. Okręt porusza się z prędkością ponad 30 węzłów. Załoga tego okrętów liczy około 6 tys. osób, w tym ok. 3 tys. członków personelu lotniczego.

Okręt może na swoim pokładzie przenosić nawet 90 samolotów i śmigłowców w tym F/A-18 Hornet, F/A-18 Super Hornet, EA-6 Prowler, E-2 Hawkeye i SH-60 Seahawk. Lotniskowiec ma na swoim uzbrojeniu wyrzutnie RIM-7 Sea Sparrow oraz zestawy przeciwrakietowe Vulcan Phalanx 20 mm. Okręt wyposażono też w liczne czujniki i radary jak nadzoru nawodnego, nawigacyjne, nadzorujące przestrzeń powietrzną, które zwiększają jego świadomość sytuacyjną.