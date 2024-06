Usiłowali trafić w lotniskowiec „Dwight D. Eisenhower”. Propagandowy sukces jemeńskich rebeliantów?

Komunikat o ataku na amerykańskie jednostki podał Reuters opierając się na informacjach przekazanych przez rzecznika Huti. Yahya Saree powiedział, że zaatakowane jednostki operowały na Morzu Czerwonym i Oceanie Indyjskim. Pociskami rakietowymi i dronami miał być zaatakowany lotniskowiec znajdujący się w północnej części Morza Czerwonego. Rzecznik oświadczył Reutersowi, że była to „druga tego rodzaju operacja przeciwko lotniskowcowi w ciągu ostatnich 24 godzin”. Dodał, że zaatakowany został również amerykański niszczyciel oraz trzy statki handlowe na Morzu Czerwonym, Morzu Arabskim oraz na Oceanie Indyjskim. Rzecznik nie podał informacji o skutkach tych owych ataków.

Agencja Arabs News poinformowała, że Stany Zjednoczone potwierdziły ataki jemeński rebeliantów, które zostały całkowicie zneutralizowane. Centralne Dowództwo USA przekazało (przez platformę X, że zniszczono bezzałogowca produkcji irańskiej, a dwa inne uderzyły nie w cele, ale w Morze Czerwone. Amerykanie zniszczyli także Siły dwie przeciwokrętowe rakiety wystrzelone przez Huti.

Atak na lotniskowiec, a właściwie na grupę uderzeniową lotniskowca – bo taka jednostka pływa wyłącznie w mocnej obstawie – ma wymiar wyłącznie propagandowy. Lotniskowiec jest chroniony przez jeden lub dwa krążowniki rakietowe, trzy niszczyciele, dwa okręty podwodne i pomniejsze jednostki. Grupa ma również ciągłą ochronę satelitarną.

Szansa, by udało się zniszczyć takiego giganta (zakładając, że rakiety/drony dotarłby do celu) dwoma rakietami lub kilkoma dronami jest prawie zerowa.

USS „Dwight D. Eisenhower” (CVN-69) to jednostka z napędem jądrowym (Amerykanie mają wyłącznie takie lotniskowce), to drugi okręt klasy Nimitz. Służy w US Navy od roku 1977. Ma 104 tys. ton wyporności (przy 333 m długości)...

