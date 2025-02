Jakie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy? Francja proponuje zapasy broni w Europie

Minister obrony Francji Sebastien Lecornu powiedział w czwartek (27 lutego), że jedną z gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy mogłoby być utworzenie w Europie zapasów broni. Uzbrojenie to mogłoby być przekazane Ukrainie w razie potrzeby, co miałoby odstraszyć Rosję od wznowienia konfliktu. Jeśli chodzi o poparcie Francuzów dla wysłania sił zbrojnych na Ukrainie po zaprowadzenia pokoju to według sondażu Odoxa przeprowadzonego przez Mascaret dla Public Sénat - 55% Francuzów deklaruje poparcie dla interwencji francuskiej armii na Ukrainie "by wymuszać poszanowanie pokoju między Rosją a Ukrainą".

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Wojna na Ukrainie