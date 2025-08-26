Atak na Krymie. Ukraińcy uderzyli w infrastrukturę kolejową Rosjan

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy przeprowadziły w nocy z 26 sierpnia 2025 roku uderzenie na rosyjską infrastrukturę kolejową w Dżankoj, jednym z kluczowych węzłów logistycznych na północy Krymu.

Ukraiński atak na kolejową infrastrukturę Rosjan

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy przeprowadziły w nocy z 26 sierpnia 2025 roku uderzenie na rosyjską infrastrukturę kolejową w Dżankoj, jednym z kluczowych węzłów logistycznych na północy Krymu. Celem akcji był pociąg przewożący paliwo i oleje smarne, które miały trafić do rosyjskich wojsk walczących na południowym froncie. Według komunikatu ukraińskiego wojska, operacja zakończyła się sukcesem i doprowadziła do poważnych zakłóceń w dostawach dla armii okupacyjnej.

Atak w Dżankoj nie był przypadkowy, miejscowość ta odgrywa centralną rolę w systemie transportowym półwyspu. To właśnie przez nią przebiegają główne linie kolejowe, którymi Rosjanie przerzucają sprzęt, amunicję i żołnierzy. Zniszczenie transportu paliwowego znacząco utrudniło zaopatrzenie jednostek walczących na froncie, zwłaszcza że od początku wojny logistyka pozostaje jednym z największych słabych punktów rosyjskiej armii.

Jak poinformowano w komunikacie:

„Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły działania specjalne na tymczasowo okupowanym Krymie. Uderzenie wymierzone było w Dżankoj oraz Kurman (dawniej Krasnohwardijskie).”

🇺🇦✈️🇷🇺 The Ukrainian drone forces struck railway infrastructure in occupied Crimea.At this moment, Dzhankoi and Krasnohvardiiske are under attack.See the latest updates with us: @visionergeo pic.twitter.com/pZ3Z4fc0yP— Visioner (@visionergeo) August 26, 2025

Informacje o skutkach ataku potwierdziły niezależne źródła. Na kanałach społecznościowych pojawiły się nagrania płonącego pociągu i zdjęcia gęstego dymu unoszącego się nad miastem. Rosyjskie władze okupacyjne twierdziły, że w tym samym czasie prowadziły obronę przeciwlotniczą i zestrzeliły dziesiątki dronów, jednak faktyczne zniszczenia wskazują, że ukraińska operacja była skuteczna.

Według strony ukraińskiej atak przeprowadzono na Dżankoj, które jest położone w północno-wschodniej części Krymu oraz Kurman (dawniej Krasnohwardijskie), miejscowość w centralnej części półwyspu. Oba miejsca odgrywają kluczową rolę w rosyjskim systemie transportowym, szczególnie w zakresie przewozu amunicji, sprzętu i żołnierzy.

Rosyjska propaganda i obrona dronowa

Rosyjskie źródła informowały wcześniej o atakach powietrznych w rejonie Dżankoja i Krasnohwardijskiego. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej twierdzi, że nad Krymem zestrzelono 80 dronów. Uderzenie w Dżankoj wpisuje się w szerszą strategię Kijowa, polegającą na stopniowym osłabianiu rosyjskich zdolności transportowych i logistycznych na Krymie.

Wcześniej atakowano już most krymski, lotniska wojskowe oraz magazyny amunicji, a działania sabotażowe prowadzą również lokalne grupy oporu. Tym razem jednak operację przeprowadziły bezpośrednio ukraińskie siły specjalne. W rezultacie Rosjanie po raz kolejny muszą mierzyć się z problemami na liniach zaopatrzeniowych, a Ukraina pokazuje, że jest zdolna do skutecznych działań daleko poza linią frontu. To z kolei wzmacnia presję na rosyjskie dowództwo i ogranicza swobodę manewru ich wojsk na południu Ukrainy.