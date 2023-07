Sojusz Prigożyna i Łukaszenki. Krzysztof Wojczal ocenia, jak mocno bunt Prigożyna zachwiał Rosją i pozycją Putina

Jeśli ludzie uznają, że on jest przegrany i że władza postawiła już na nim kreskę, to wówczas nie uda mu się nikogo zrekrutować, nikt nie będzie go wspierał, bo nikt nie będzie chciał wspierać przegranego konia. Tak więc Prigożyn musi demonstrować to, że odniósł sukces w jakimś zakresie i że jest w stanie współpracować dalej z władzą. I ta władza go nie skreśla. To dla Prigożyna jest w tej chwili kluczowe, bo jeśli wrażenie będzie inne, no to wówczas ta siła Prigożyna i jego organizacji będzie topniała. A jemu chodzi o to, żeby udowodnić Putinowi, że ten wciąż go potrzebuje - mówi Wojczal w "Raporcie".