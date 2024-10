Prof. Andrew Michta: Najlepszą pomocą dla USA na Pacyfiku byłoby wypełnienie zobowiązań wojskowych wewnątrz NATO

Podczas konferencji Warsaw Security Forum 1 października profesor Andrew A. Michta z Atlantic Council skomentował dla Portalu Obronnego amerykańską politykę bezpieczeństwa względem Europy, a także, dlaczego Republikanie chcą zmniejszenia amerykańskiej roli w świecie oraz czy Europa powinna się zaangażować w bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku.

Jak powiedział profesor Andrew A. Michta z Atlantic Council:

„W Stanach Zjednoczonych zawsze jest element takiego quasi izolacjonizmu. To wypływa z natury amerykańskiego położenia geopolitycznego. Żyjemy w bardzo bezpiecznym środowisku. Jak się spojrzy na geografię, to na północy są Kanadyjczycy na południu Meksykanie i oceany po obu stronach. I stąd zmęczenie i chęć zajęcia się sobą, ale to nie jest izolacjonizm w tym sensie, w jakim mówi się w Europie”.