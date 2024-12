Od Mieszka I do bitwy pod Orszą. Muzeum Wojska Polskiego

Portal Obronny miał przyjemność odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie Tomasz Szumański przeprowadził nas przez historię polskiego oręża.

Jak mówił Tomasz Szumański:

„Jeżeli chodzi o ubiory, tkaniny to jest element, który najsłabiej zachowuje się do naszych czasów. Oczywiście moglibyśmy zaprezentować jakieś skrawki pochodzące z wykopalisk czy z grobowców królów, ale my zdecydowaliśmy się na odtworzenie całych strojów, całych kostiumów. Co ciekawe z tkanin, jakie były używane w tamtych czasach mamy zatem wełnę, len, ale również jedwab. Nawet sploty, które są tutaj nierzadko widoczne to również są charakterystyczne dla konkretnej epoki”.