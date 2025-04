Współpraca Polski i USA w dziedzinie obronności. Spotkanie w sprawie czołgów Abrams

Spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej

8 kwietnia 2025 r., w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pawła Bejdy, z Prezesem Zarządu General Dynamics Land Systems, Davidem Paddockiem. Rozmowy te stanowią ważny element pogłębiania współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z obsługą i wsparciem eksploatacji czołgów M1 Abrams.

Planowana umowa między WZM a General Dynamics

Strona polska zapoznała się z założeniami umowy o współpracy między WZM a General Dynamics Land Systems. Planowana umowa przewiduje rozwój zdolności serwisowych, szkoleniowych oraz potencjału produkcyjnego dot. czołgów Abrams w Polsce. Podpisanie umowy ma pozwolić na budowę lokalnych kompetencji w zakresie zaawansowanego sprzętu pancernego.

Znaczenie współpracy przemysłowej

Sekretarz Stanu Paweł Bejda podkreślił strategiczne znaczenie współpracy przemysłowej z General Dynamics Land Systems dla polskiego przemysłu obronnego. Zaznaczył również, że rozwijanie zdolności serwisowych w Polsce zwiększy niezależność operacyjną Sił Zbrojnych RP i skróci czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Czołgi Abrams w wojsku polskim

Ministerstwo Obrony Narodowej w ostatnich latach dwa razy zamawiało Abramsy w USA. Najpierw, w kwietniu 2022 r. podpisano kontrakt na 250 czołgów w najnowszej wersji M1A2 SEP v.3 z terminem dostaw w latach 2025-26, a później zamówiono 116 Abramsów w starszym, pochodzącym z drugiej połowy lat 80. XX wieku wariancie M1A1. Dostawy tych ostatnich zakończono pod koniec czerwca 2024 r. Wersja M1A1 FEP jest jednak przewiduję jednak modernizację do standardu M1A2SEPv3 ze względu na ogłoszoną przez producenta General Dynamic Land Systems gasnącą produkcję części zamiennych do nich do końca 2030 roku.

W Wojsku Polskim pojazdy te mają stanowić uzbrojenie 18 Dywizji Pancernej, która ma stanowić pancerny „taran”, a może raczej „kowadło”, na którym rozbiją się siły przeciwnika. Z czołgami Abrams mają współpracować w przyszłości ciężkie bojowe wozy piechoty, które jeszcze nie powstały, lub nie zostały zakupione.

W ramach umowy Polska rozwija również infrastrukturę szkoleniową i techniczną, co obejmuje centrum szkoleniowe dla Abramsów znajdujące się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Ośrodek ten będzie wyposażone w symulatory, trenażery i sale dydaktyczne, które pozwolą szkolić załogi czołgów oraz personel techniczny.