Włochy zamawiają kolejne patrolowce PPA. Kontrakt wart 700 mln euro w ramach programu modernizacji floty

Zamówienie zostało zawarte w ramach współpracy z europejską agencją OCCAR (Organizacja Współpracy w zakresie Uzbrojenia) i ma na celu uzupełnienie floty o nowoczesne jednostki bojowe, które zwiększą elastyczność operacyjną włoskich sił morskich. Co ciekawe, te dwa nowe okręty mają w rzeczywistości zastąpić jednostki, które pierwotnie były przeznaczone dla Indonezji, kraj ten jednak zdecydował się ostatecznie zakupić inne okręty tego typu, które były w zaawansowanej fazie budowy. Rząd włoski wykorzystał więc okazję, by zachować jednostki w kraju, a jednocześnie wspomóc własny przemysł i potrzeby floty.

Nowe jednostki będą budowane w wariancie „Light Plus”, co oznacza, że będą one miały więcej zdolności niż podstawowa wersja patrolowa, ale mniej niż pełna wersja bojowa. Okręty powstaną w dwóch zintegrowanych stoczniach Fincantieri w Riva Trigoso oraz Muggiano, a ich dostawy są planowane odpowiednio na rok 2029 i 2030.

Konfiguracja „Light Plus” oznacza, że okręty będą mogły pełnić zarówno zadania patrolowe, jak i działać w środowisku o podwyższonym ryzyku militarnym. Będą wyposażone w zaawansowane radary, systemy komunikacji oraz możliwość integracji uzbrojenia klasy średniego zasięgu – jak np. pociski przeciwlotnicze Aster. Dzięki temu jednostki te będą mogły skutecznie działać zarówno na wodach przybrzeżnych, jak i na pełnym morzu.

Wypowiedzi przedstawicieli Fincantieri – w tym prezesa i dyrektora generalnego Pierroberta Folgiero – jasno wskazują, że program PPA to coś więcej niż tylko realizacja wojskowego zamówienia. To element strategicznego podejścia do rozwoju narodowego potencjału technologicznego i przemysłowego, który może być wykorzystywany zarówno na potrzeby krajowe, jak i w eksporcie. Przypomnijmy, że PPA są jedną z najlepiej ocenianych klas okrętów wśród nowych europejskich projektów – co potwierdza nie tylko zainteresowanie Indonezji, ale również rozmowy prowadzone z innymi krajami, które szukają nowoczesnych, elastycznych i wysoce interoperacyjnych platform morskich.

Z technicznego punktu widzenia, PPA to jednostki nowej generacji o długości około 143 metrów, zdolne do osiągania prędkości ponad 31 węzłów. Wyposażone są w napęd typu CODAG (połączenie silników diesla i turbiny gazowej) wspierany przez napęd elektryczny – co pozwala zarówno na wysoką prędkość, jak i dużą efektywność energetyczną przy działaniach patrolowych.

Załoga liczy do 171 osób, ale jednostki te przystosowane są do działania w różnej konfiguracji załogi, w tym ze wsparciem systemów autonomicznych i zrobotyzowanych. Na pokładzie przewidziano miejsce na szybkie łodzie RHIB (do 11 metrów długości), które można wodować z burt lub rufy – co ma kluczowe znaczenie przy misjach abordażowych, akcjach poszukiwawczo-ratowniczych lub operacjach sił specjalnych.

Dodatkową zaletą okrętów PPA jest ich zdolność do działania w warunkach klęsk żywiołowych mogą dostarczać energię elektryczną i wodę pitną na ląd, co czyni je przydatnymi nie tylko w operacjach wojskowych, ale także humanitarnych i stabilizacyjnych. W praktyce oznacza to, że flota wyposażona w PPA jest przygotowana do pełnienia szerokiego spektrum misji od klasycznych zadań wojskowych, przez zwalczanie przemytu i piractwa, po wsparcie cywilnych władz w sytuacjach nadzwyczajnych.

W szerszym kontekście polityczno-wojskowym, rozszerzenie programu PPA należy traktować jako potwierdzenie rosnącej roli Włoch w europejskiej polityce bezpieczeństwa morskiego. W czasach, gdy coraz więcej państw NATO inwestuje w zdolności morskie również z myślą o odstraszaniu na Morzu Śródziemnym i w rejonie Afryki Północnej.

Decyzja o budowie kolejnych jednostek PPA stawia Włochy w czołówce krajów dysponujących nowoczesną, elastyczną i gotową do działania flotą. PPA w wariancie „Light Plus” mogą w przyszłości pełnić rolę nie tylko w działaniach narodowych, ale także w operacjach międzynarodowych – w tym unijnych misjach zewnętrznych, działaniach koalicyjnych lub misjach pod auspicjami ONZ.