7 stycznia 2025 roku Terrarm poinformowała m.in. o zamówieniu systemów przeciwlotniczych Skynex oraz zwiększenia zamówień na systemy artyleryjskie HIMARS do 21 wyrzutni. Umowa realizowana jest za pośrednictwem US Army, poprzez biuro programu STORM (ang. STRAtegic Operational Rocket Missile). Całkowity koszt szacuje się na 960 mln EUR. Obejmuje on wyrzutnie, nieokreśloną ilość amunicji, szkolenie załogi i koszty wsparcia eksploatacji.

Zakup ten jest zgodny z wytycznymi opracowanymi w ramach Concetto Operativo dell'Esercito Italiano 2020–2035 (Koncepcja Operacyjną Włoskiej Armii 2020–2035) i Esercito 4.0 (Armia 4.0), które koncentrują się na zwiększeniu zdolności manewrowych oraz rażenia przeciwnika precyzyjnym ogniem pośrednim i zwiększeniem jego donośności. Zgonie z tymi koncepcjami włoskie możliwości ogniowe z wykorzystaniem pocisków GMLRS na dystansie do 80 km zostaną podwojone.

21 nowych wyrzutni kołowych M142 HIMARS dołączy we włoskich wojskach lądowych do 21 zmodernizowanych systemów gąsienicowych M270A1 MLRS-I, które weszły do służby w 2011 r. a rok później zostały w pełni dostosowane do wystrzeliwania pocisków kierowanych GMLRS. Są to systemy starszej generacji, umieszczone na ciężkim podwoziu gąsienicowym i uzbrojone w 12 pocisków rakietowych (HIMARS zabiera 6).

Przewagą wyrzutni HIMARS nad MLRS-I jest nie tylko znacznie większa mobilnośc, ale też możliwość uzbrojenia nie tylko w 6 pocisków GMLRS o zasięgu 80 km, ale też rakiet balistycznych ATACMS o zasięgu 300 km. W przyszłości HIMARS będą też korzystać z pocisków Precision Strike Missile (PrSM), które są w trakcie opracowywania i mają uzyskiwać donośność przekraczającą 300 km. Inną kluczową cechą jest możliwość transportu wyrzutni na pokładzie średnich samolotów transportowych, w tym C-130.