Wielka strata Rosjan. Zniszczono bombowiec strategiczny Tu-22M3

"Wrogi samolot Tu-22M3 został zestrzelony w odległości około 300 kilometrów od Ukrainy przy użyciu tych samych środków, które wcześniej trafiły rosyjski samolot kontroli radarowej dalekiego zasięgu A-50. W wyniku uszkodzeń bombowiec zdołał dolecieć w okolice Stawropola, gdzie się rozbił" - napisano w komunikacie wywiadu.

"Po raz pierwszy jednostki rakiet przeciwlotniczych sił powietrznych we współpracy z wywiadem wojskowym Ukrainy zniszczyły bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu Tu-22M3, zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22 używanych przez rosyjskich terrorystów do atakowania spokojnych ukraińskich miast. Dzisiejszy atak był pierwszym przypadkiem zniszczenia dwóch takich pocisków" - napisał dowódca sił powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk.

"Błyskawiczna karma w akcji - samolot Tu-22M3 Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, który w nocy wystrzeliwał pociski, rozbił się w Kraju Stawropolskim (na południowym zachodzie Rosji - PAP). Niestety, piloci przeżyli" - czytamy z kolei w komunikacie ukraińskich sił lądowych.

Otrzymaliśmy nowe dane dotyczące wypadku rosyjskiego samolotu wojskowego w obwodzie krasnogwardyjskim; jeden z pilotów nie żyje, dwóch jest w szpitalu, trwają poszukiwania czwartego - podał gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow na Telegramie. Wcześniej informował, że samolot robił się w polu, ale nie było ofiar.