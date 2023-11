Administracja prezydenta Joe Bidena poinformowała Kongres o zamiarze przekazania Izraelowi precyzyjnych bomb lotniczych o wartości 320 mln dolarów – poinformował w poniedziałek 6 listopada dziennik "Wall Street Journal". Notyfikacja dla izby wyższej amerykańskiego parlamentu jest jednym z kroków w procedurach wymaganych przez amerykańskie prawo, aby dostarczyć odbiorcy zagranicznemu broń produkowaną w USA.

Będzie to kolejna już dostawa uzbrojenia dla prowadzącego wojnę z Hamasem Izraela. Wcześniej USA dostarczyły m.in. pociski artyleryjskie, rakiety przeciwlotnicze oraz lekkie kierowane bomby lotnicze GBU-39 SDB firmy Boeing.

Spice Famili, to jak sama nazwa wskazuje cała rodzina modułów sterujących i naprowadzających, które służą do przekształcenia standardowych bomb grawitacyjnych o masie 2000, 1000 (czyli odpowiednio: 907, 454) w kierowane bomby szybujące o zasięgu do 60 km. Do rodziny Spice należą też bomby Spice 250 o masie 113 kg, które budowane są od podstaw i występują też w wersji z silnikiem odrzutowym Spice 250ER. Opracowane przez koncern izraelski Rafael bomba Spice wykorzystuje dwusystemowy układ naprowadzania, który obejmuje nawigację GPS/INS, czyli satelitarno-inercyjny system pozycjonowania oraz optyczny system identyfikacji celów.

Mówiąc krótko, bomba Spice Family może zostać skierowana na nieruchomy cel z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej lub na jeden z wcześniej wgranych do jej systemu naprowadzania obrazów celu, które załoga może wybrać przed zrzuceniem bomby. W tym trybie jest w stanie atakować cele ruchome, takie jak pojazdy czy jednostki nawodne. System optyczny wykorzystuje zarówno obraz w świetle widzialnym jak i w podczerwieni, co pozwala atakować cele w dzień i nocą. Dzięki temu bomba jest trudna do zakłócenia, nie ujawnia wcześniej ataku, tak jak broń naprowadzana na odbity promień lasera, co jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem.

Ze względu na rodzaj prowadzonych przez Izrael działań bojowych i apele USA o ograniczenie liczby cywilnych ofiar, dostawa obejmuje uzbrojenie precyzyjne wytwarzane przez oddział koncernu Rafael w USA, który oferuje uzbrojenie tego typu w ramach amerykańskiego systemu sprzedaży uzbrojenia FMS. Bomby Spice Family stosowane są na używanych przez izraelskie lotnictwo samolotach F-16,F-15 i F-35. Co ciekawe, bomby Spice znajdują się również w arsenale koreańskich samolotów FA-50 które pozyskały Siły Powietrzne RP.