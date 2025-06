Producent nie poinformował, ile pojazdów zostało przekazanych Siłom Zbrojnym Ukrainy. Wiadomo jednak, że w listopadzie 2024 roku Ministerstwo Obrony Ukrainy zatwierdziło UAT-TISA do użytku w siłach zbrojnych. Informowano wówczas, że planowane jest jego wdrożenie m.in. w jednostkach Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej, a także Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

UAT-TISA na wyposażeniu ukraińskiej armii

UAT-TISA to konstrukcja bazująca na wzmocnionym podwoziu Toyoty LC79 i wyposażona w specjalnie zaprojektowaną kapsułę opancerzoną. Spełnia ona natowskie normy ochrony balistycznej STANAG 4569 poziomu 1, co oznacza odporność na nieprzebijające pociski kalibru 7,62×51 mm z odległości powyżej 30 metrów oraz na odłamki pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm eksplodujących w odległości 80 metrów. Dodatkowo, pojazd został zaprojektowany z myślą o odporności na wybuchy min o sile do 3 kg TNT oraz granatów DM 51 pod centralną częścią podwozia.

Kapsuła została również dostosowana do montażu karabinu maszynowego na wieżyczce, co zwiększa możliwości bojowe pojazdu, który oferuje miejsce dla czterech osób, w tym dwóch członków załogi, oraz przestrzeń ładunkową o udźwigu do jednej tony.

Ukraińskie innowacje przyśpieszone wojną

Zasięg operacyjny UAT-TISA przekracza 1000 kilometrów na jednym tankowaniu. Pojazd może więc okazać się przydatny podczas długodystansowych misji z ograniczonymi możliwościami tankowania. Wyposażony w snorkel oraz przednie i tylne kamery z funkcją noktowizji, jest również przystosowany do działania w trudnych warunkach terenowych i nocnych. Istnieje także możliwość jego integracji z systemami walki elektronicznej, co istotnie zwiększa jego wszechstronność na polu walki.

UAT-TISA stanowi przykład ukraińskiej innowacji w dziedzinie technologii obronnych, łączącą w jednym pojeździe mobilność, ochronę i wszechstronność. Projekt wygląda obiecująco, ale to, czy okaże się cennym wsparciem działań prowadzonych przez ukraińskie siły zbrojne, okaże się dopiero w warunkach realnego konfliktu. Warto zwrócić uwagę, że pojazdy UAT-TISA nie są jedyną odpowiedzią na potrzeby ukraińskiej armii. Dobrym tego przykładem są także morskie drony bojowe MAGURA V5 i V7, ale też drony Bóbr czy Rubaka, które powstały już po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 r.