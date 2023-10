Do podpisania umowy doszło 18 października, pojazdy trafią do 2. Brygady Piechoty Estońskich Sił Zbrojnych. Umowę podpisali w Tallinie estoński minister obrony Hanno Pevkur i turecki minister obrony narodowej Yasar Guler.

W komunikacie prasowym ministerstwo obrony Estonii, przekazało, że wartość kontraktu wynosi 200 milionów euro i obejmuje dwa typy pojazdów, transportery opancerzone Otokar 6×6 Arma i pojazdy opancerzone NMS 4×4 firmy Nurol Makina. Pojazdy mają zapewniać najwyższą ochronę i będą również wyposażone w wyrzutnię granatów dymnych i ciężki karabin maszynowy 12,7 mm zamontowany na wieżyczce.

Według zapowiedzi ministerstwa dostawy mają rozpocząć się w drugiej połowie 2024 roku, a ich zakończenie planowane jest na 2025 rok. Estonia i Turcja podpisały także protokół ustaleń, który stworzy podstawy współpracy przemysłów obronnych obu krajów.

🇪🇪🤝🇹🇷 #Estonia has signed contracts with companies from #Türkiye to supply our #defence forces with around 230 wheeled armoured vehicles. This is an important capability upgrade, enhancing armour protection and mobility.Read more: https://t.co/NucrVOeSqX pic.twitter.com/gAn0EH0IEv— MoD Estonia (@MoD_Estonia) October 18, 2023

Kołowy transporter opancerzony jest obecnie używany przez takie kraje jak Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W lipcu także Kazachstan ogłosił zakup tych pojazdów.

To kolejne zawierane przez władze Estonii kontrakty na wyposażenie sił zbrojnych. W styczniu Estonia min. podpisała umowę na zakup 12 dodatkowych sztuk koreańskich armatohaubic K9 - zwiększając ich liczbę do 36. W lipcu Estonia wraz z Litwą ogłosiły zakup wydłużonych ładunków wybuchowych do niszczenia wrogich pól minowych. We wrześniu Estonia i Łotwa podpisały umowę na zakup systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu IRIS-T SLM od niemieckiej firmy Diehl Defence. Kraj ten zdecydował się także na zakup amunicji krążącej dalekiego zasięgu od Izrael - Israel Aerospace Industries (IAI). W zeszłym roku w grudniu Estonia podpisała z amerykańską agencją DSCA umowę na zakup systemów rakietowych HIMARS za wartość pond 200 milionów dolarów.

PM/PAP