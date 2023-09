Oprócz Kraju Kwitnącej Wiśni zarówno klasyczne F-35A jak i startujące pionowo F-35B zamówiły jedynie Włochy, Korea Południowa i USA, które posiadają również wariant przeznaczony do lądowania na lotniskowcach F-35C. Japonia zamówiła dotąd 147 samolotów F-35, w tym 42 w wariancie „B”. W ostatnich dniach sierpnia 2023 Tokio poinformowało o wystąpieniu o zgodę USA na zakup kolejnych 15 maszyn. Na ten cel w budżecie wyasygnowano co ciekawe dwie odrębne kwoty. 737 mln dolarów na osiem samolot w standardowej wersji F-35A i kolejnych 860 mln dolarów na siedem samolotów pionowego startu F-35B.

Jest to kolejna decyzja zwiększająca możliwości ofensywne Japońskich Sił Samoobrony, które od czasów II wojny światowej utrzymują swój defensywny charakter. Obecnie jednak opierają swoje działania na szerszej współpracy regionalnej i globalnej. Najlepszym przykładem jest tutaj zwiększenie aktywności w ramach sił sojuszniczych. Na przykład w sierpniu, właśnie japońskie myśliwce F-35 wzięły udział w ćwiczeniach w Australii. Poszerza się również współpraca militarna Tokio z Seulem. Zarówno Australia, Japonia jak i Republika Korei są użytkownikami samolotów F-35.

Polska również niebawem trafi do elitarnej grupy użytkowników F-35. Nasz kraj zmówił 32 maszyny w wersji F-35A i montaż pierwszych egzemplarzy został już rozpoczęty. W przyszłym roku pierwszy polski F-35 ma zostać przekazany do eksploatacji. Będzie on początkowo stacjonował w USA i służył do szkolenia polskich pilotów.