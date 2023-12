Jak czytamy w komunikacie, niemieckie zamówienie „to największe zamówienie, jakie kiedykolwiek złożono na H145M, a także największe na system zarządzania uzbrojeniem Hforce”

Umowa na śmigłowce H145M przewiduje świadczenie przez siedem lat wsparcia i usług, zapewniających optymalne rozpoczęcie eksploatacji. Niemieckie Wojska Lądowe otrzymają 57 śmigłowców, natomiast jednostki specjalne Luftwaffe pięć maszyn z kontraktu podstawowego. Według niemieckich dokumentów, 13 grudnia zatwierdzono wniosek o finansowanie tej umowy w wysokości 2,1 mld euro (2,3 mld USD). Finansowanie zamówienia pochodzi z niemieckiego specjalnego funduszu na modernizację wojskową o wartości 100 miliardów euro.

Co ciekawe jak pisze Defense News, część floty śmigłowcowej będzie wyposażona do walki z czołgami na odległość. Według informacji Defense News, powołującego się na anonimowe źródła niemieckie, śmigłowce będą zdolne do przenoszenia pakietu uzbrojenia, który ma obejmować kierowany pocisk przeciwpancerny Spike LR, ale tylko 24 zostaną początkowo skonfigurowane w nie. Zakup oraz zdolności przeciwpancerne, są podyktowane wnioskami z wojny na Ukrainie. Na Ukrainie rosyjskie śmigłowce były w stanie zestrzelić ukraińskie pojazdy opancerzone, wystrzeliwując pociski z bezpiecznej odległości. Jako ciekawostkę można podać, że już w czasie zimnej wojny Niemcy używały lekkich śmigłowców do działań przeciwpancernych. Podczas zimnej wojny używali śmigłowca MBB-Bolkow Bo 105 wyposażonego w Euromissile HOT w uzbrojonej konfiguracji do zadań przeciwpancernych.

H145 jest już na wyposażeniu Niemiec, eksploatują 15 H145M od 2017 r. Oprócz tych używanych dla sił specjalnych niemieckich sił powietrznych, komercyjna wersja śmigłowca jest używana przez armię niemiecką do poszukiwań i ratownictwa.

„Cieszymy się, że Bundeswehra zdecydowała się zamówić aż 82 śmigłowce H145M”, powiedział Bruno Even, prezes Airbus Helicopters. „H145M to solidna maszyna wielozadaniowa, a niemieckie Siły Powietrzne zdobyły znaczne doświadczenie operacyjne z nimi związane dzięki eksploatowanej już flocie H145M LUH Sił Specjalnych. Zapewnimy, że Bundeswehra otrzyma śmigłowce zgodnie z bardzo ambitnym harmonogramem dostaw, który obejmuje pierwsze odbiory w 2024 r., niecały rok po podpisaniu umowy”. Według mediów dostawy mają się zakończyć w 2028 r. Śmigłowce będą stacjonować w Międzynarodowym Centrum Szkolenia Śmigłowców armii niemieckiej w Bückeburgu; a także w bazach wojskowych w Niederstetten, Fritzlar i Faßberg; oraz bazie lotnicza w Laupheim.

Według informacji medialnych, nowe śmigłowce mają zastąpić niemiecką flotę śmigłowców Tiger. Niemieccy urzędnicy informowali wcześniej, że wojsko planuje wycofać śmigłowce Tiger z eksploatacji w 2031 r., ze względu na problemy z tą maszyną. Berlin wcześniej zrezygnował z modernizacji Tiger MkIII . Jednak uważa się flotę H145M za „rozwiązanie pomostowe” do czasu, gdy nowa generacja dronów i amunicji krążącej będzie gotowa do użycia w dłuższej perspektywie.

Jak poinformował portal Shephard na początku tego tygodnia, rząd Wielkiej Brytanii rozważał również zakup sześciu śmigłowców Airbus H145 w celu potencjalnego zapewnienia wsparcia lotniczego w operacjach w Brunei i na Cyprze.

H145M to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy, o szerokim zakresie możliwości. W ciągu kilku minut można zmienić jego konfigurację z wersji lekkiej maszyny uderzeniowej (z uzbrojeniem lufowym i rakietowymi pociskami kierowanymi oraz najnowocześniejszym systemem samoobrony) na wersję do zadań specjalnych, zawierającą wyciągarkę do szybkiego desantu na linie. Pakiety wyposażenia umożliwiają także podnoszenie i transport ładunków zewnętrznych. Ponadto dla nowych niemieckich H145M przewidziano opcje przyszłościowe, w tym możliwość współdziałania w zespołach z bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz ulepszone radiowe łącza transmisji danych i systemy łączności.

Podstawowa wersja zamówionych H145M będzie wyposażona w stałe elementy, w tym w system zarządzania uzbrojeniem HForce opracowany przez Airbus Helicopters. Dzięki temu Bundeswehra będzie szkolić pilotów na tym samym typie wiropłata, który jest używany operacyjnie i w walce. Wyeliminowane zostaną kosztowne przekwalifikowania pilotów na nowy typ statku powietrznego i osiągnięty zostanie najwyższy poziom profesjonalizacji.

H145M to wojskowa wersja sprawdzonego, lekkiego, dwusilnikowego śmigłowca H145. Globalnie maszyny z rodziny H145 wylatały już ponad 7 mln godzin. Wiropłaty do niej należące są używane przez siły zbrojne i organy ścigania na całym świecie do najbardziej wymagających zadań. Bundeswehra posiada już 16 śmigłowców H145M LUH SOF i 8 H145 LUH SAR. Wojska amerykańskie eksploatują prawie 500 śmigłowców z rodziny H145 pod nazwą UH-72 Lakota. Obecni użytkownicy H145M to Węgry, Serbia, Tajlandia i Luksemburg; Cypr zamówił sześć egzemplarzy.

H145M, napędzany dwoma silnikami Turbomeca Arriel 2E, jest wyposażony w układ cyfrowego sterowania silnikiem (FADEC). Ponadto ma pakiet cyfrowej awioniki Helionix, który oprócz innowacyjnego zarządzania danymi o locie zawiera skuteczny 4-osiowy autopilot, znacznie zmniejszający obciążenie pilota pracą podczas lotu. Bardzo niski ślad akustyczny sprawia, że H145M jest najcichszym wiropłatem w swojej klasie.