Strategiczna współpraca pomiędzy WB a Leonardo. Polskie wsparcie dla Eurofightera?

Głównym celem polsko-włoskiego porozumienia jest wspólny rozwój lojalnego skrzydłowego, którego celem jest integracja z Eurofighter Typhoon. Dodatkowym aspektem jest fakt, że samolot ten jest od dawna proponowany, stronie polskiej a Leonardo odpowiada za polski rynek w konsorcjum Eurofighter.

Jak informuję włoski portal Ares Osservatorio Difesa.it celem opracowania nowego lojalnego skrzydłowego jest również połączenia go z systemami samolotów szóstej generacji w ramach programu GCAP realizowanego przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. Tego typu współpraca może również rodzić możliwość wejścia Polski do GCAP, w którym mogłaby odegrać pewną rolę oraz nabyć pewnego rodzaju kompetencję dla swojego przemysłu.

Leonardo, jest silnie obecne w Polsce, jednak od pewnego czasu chce jeszcze wzmocnić swoją pozycję na polskim rynku. Polska zamierza pozyskać kolejne eskadry samolotów i być może będzie skłaniać się ku samolotom przewagi powietrznej. W tym celu zagraniczne koncerny już zaczynają aktywnie działać i licytować się w tym co mogą zaoferować poza samym płatowcem.

W przypadku Eurofightera konsorcjum chce poza samym samolotem wpisać do swojej oferty udział w programach przemysłowych, którego jednym z głównych celów jest opracowanie lojalnego skrzydłowego na wzór australijskiego MQ-28 Ghost Bat, realizowanego przez Boeinga, do którego ostatnio dołączył szwedzki SAAB.

Dlatego możliwość udziału w programie lojalnego skrzydłowego mogłoby pozwolić Polsce postawić kolejny krok w celu aspiracji do zostania partnerem w programie GCAP, po zdobyciu doświadczenia z Eurofighterem (jeśli Polska zdecydowałaby się go pozyskać) i lojalnym skrzydłowym, którego rozwój został zainicjowany przez Leonardo i WB Group.

Porozumienie między dwoma głównymi krajowymi graczami nie ogranicza się jedynie do wspólnego opracowania europejskiego Loyal Wingmana. Sama umowa mówi o szerszej współpracy w dziedzinie systemów bezzałogowych, w których obydwie firmy produkują już sprawdzone na rynku rozwiązania. Systemy produkowane przez WB Group zyskała bardzo dobrą opinię dzięki działaniom wojennym podczas wojny w Ukrainie.

Do czołowych rozwiązań WB Group, które zyskały dobrą reputację dzięki udziałowi w konflikcie na Ukrainie należą drony FlyEye oraz amunicja krążąca Warmate, która cały czas jest rozwijana. Podczas ostatniej edycji MSPO zaprezentowano wersję mającą zasięg operacyjny nawet 1000 km nazwanym Warmate 50 od głowicy, którą bezzałogowiec przenosi mającą masę 50 kg.

Leonardo natomiast ma do zaoferowania między innymi drony klasę MALE (Medium Altitude Long Endurance) w postaci Falco Xplorer UAS, a także Falco EVO, która jest bardziej kompaktową wersją Xplorer UAS. Sam system w będzie mógł przenosić również uzbrojenie po opracowaniu w najnowszej wersji Astore.

Współpraca pomiędzy Leonardo a WB Group niesie za sobą spory potencjał rozwojowy dla obydwu podmiotów. Jednak jeśli mielibyśmy się skupić jedynie na stronie polskiej to, jest to pewnego rodzaju kamień milowy w historii rozwoju spółki. Byłaby to pierwsza tego typu strategiczna współpraca z tak liczącym się na rynku graczem, jakim jest Leonardo.

Ponadto możliwość samego opracowania lojalnego skrzydłowego, byłaby dla polskiej branży zbrojeniowej dużym krokiem rozwojowym a możliwość ewentualnego udziału przy GCAP byłaby wręcz rewolucją. Jednak patrząc bardziej krótkoterminowo jest to na pewno warty zwrócenia uwagi punkt w ofercie Eurofightera dla Polski.