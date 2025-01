Szef włoskiego MON w Kijowie. Padła ważna deklaracja

Szef resortu obrony, cytowany przez Ansę oświadczył, że przybył do Kijowa, by rozmawiać o jedenastym pakiecie pomocy wojskowej Włoch dla Ukrainy. Jak dodał, wróci do Rzymu "z zadaniami do wykonania". Zwracając się do prezydenta Zełenskiego Crosetto podkreślił: "Ważne jest to, by wspierać pana, rząd i naród ukraiński w tej batalii, która nie toczy się tylko o Ukrainę, ale o wolność, o prawo międzynarodowe i o każdego z nas". "Złożyłem dziś hołd poległym w dwóch symbolicznych miejsach. Nie zrobiłem tego z dyplomatycznego obowiązku, ale udałem się tam, bo myśląc o tych poległych nabrałem jeszcze więcej sił, by robić to, co musimy zrobić, to znaczy pomagać Ukrainie" - mówił Crosetto Zełenskiemu. Zwracając się do prezydenta zaznaczył: "Pan wie, że może liczyć na Włochy, na poparcie ze strony rządu i narodu włoskiego". Minister powiedział w telewizji RAI, że jeśli po zawarciu pokoju będzie potrzebny włoski kontyngent, to zostanie przysłany. "Pragniemy, aby wreszcie zapanował tu pokój i by mógł przybyć międzynarodowy kontyngent" - dodał. W czasie wizyty Crosetto w Kijowie, gdzie w czwartek przebywał również brytyjski premier Keir Starmer, ogłoszony został alarm przeciwlotniczy.

RZĄD MUSI ZABIEGAĆ O POLSKIE INTERESY EKONOMICZNE! Parafianowicz: Kijów musi to zrozumieć! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.