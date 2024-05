Rosja z nowymi samolotami. To już druga partia w tym roku

Rosyjska agencja TASS przekazał 8 maja, że Siły Powietrzne otrzymały już drugą w tym roku partię samolotów Su-35S. Pierwsza partia została dostarczona 12 kwietnia. Samoloty zostały wyprodukowane przez Gagarin Aircraft Plant w Komsomolsku nad Amurem, podała United Aircraft Corporation

Jak przekazał dyrektor generalny UAC Yury Slyusar: „Zakład w Komsomolsku nad Amurem osiągnął w tym roku rytmiczne tempo produkcji. Jest to druga partia samolotów bojowych dostarczonych Siłom Powietrznym. Zakład wypełnia zobowiązania w zakresie dostaw nowych samolotów i pracuje nad stworzeniem nowych partii seryjnych odrzutowców Su-35 i Su-57”. Dyrektor dodał, że samoloty wcześniej przeszły próby naziemne i lotnicze i przyleciały z Komsomolska nad Amurem na lotnisko rozmieszczenia.

Russian MoD received a new batch of Su-35S fighter jets. pic.twitter.com/jSTbHNvv2c— Clash Report (@clashreport) May 8, 2024

Firma podała w komunikacie, że dalsza produkcja zostanie przyspieszona, tak aby nowe samoloty mogły być dostarczane co dwa miesiące.

Jak na razie ani Rosja, ani Iran oficjalnie nie potwierdziły dostawy zamówionego wcześniej samolotu Su-35S. 20 kwietnia Student News Network i Khabar Online, poinformowały, że „Iran przewiduje przybycie pierwszych Su-35 w nadchodzących tygodniach”.

W poprzednich miesiącach dość głośno było o stratach rosyjskich samolotów Su-35 na Ukrainie w ciągu zaledwie kilku dni Rosjanie stracili 3 maszyny Su-35. W lutym siły ukraińskie zestrzeliły 13 rosyjskich samolotów w ciągu zaledwie 13 dni, w tym dwa jednomiejscowe Su-35. Według portalu oryx zajmującego się liczeniem strat rosyjskich i ukraińskich Rosjanie stracili już w sumie 7 - Su-35.

Su-35S

To wielozadaniowy samolot dalekiego zasięgu, będący wersją rozwojową Su-27. Samolot został zamówiony przez Siły Powietrzne Rosji w sierpniu 2009 roku, a pierwszy samolot seryjny został oblatany w maju 2011 roku. Początkowo samolot nie mógł znaleźć nabywców mimo promocji tego samolotu w Korei Południowej, Bazyli, Chinach czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwsze Su-35S zostały przekazane w końcówce 2011 roku. W lutym 2014 roku, dostarczono pierwszą partię 12 samolotów. Ostatecznie na zakup zdecydowały się Chiny, którym dostarczono 24 egzemplarze i służą w 6.Brygadzie Lotniczej w Siuixi. Także Egipt zamówiła, ale po naciskach amerykańskich w ostatnim czasie w związku z prowadzoną przez Rosję wojnę zrezygnował z tego zakupu i zamówiona partia przeszła na Iran, który spodziewa się tych samolotów w najbliższym czasie.

Samolot ma maksymalną masę startową 35 000 kog i może rozpędzić się do 2500 km/h. Su-35 ma zasięg operacyjny od 1 500 do 4 500 km i pułap 20 000 metrów. Wymiary samolotu to: 20,10 m długości, rozpiętość skrzydeł to 14,10 m, a wysokość to 4,60 m. Samolot posiada dwa silniki dwuprzepływowe Saturn AL-41F-1. Uzbrojenie to jedno działko Gsz-301 kal. 30 mm oraz uzbrojenie umieszczone w dwóch komarach na uzbrojenie w dolnej części kadłuba jak np. cztery rakiety R-77M, Ch58USzK lub Ch-36. Może także przenosić uzbrojenie precyzyjne do niszczenia celów naziemnych jak: rakiety Ch-38M lub bomby KAB-250.