Rheinmetall wzmacnia pozycję w USA. Ma nadzieję na amerykańskie kontrakty

Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall, która w ostatnim czasie dokonuje wielu inwestycji, podjęła kolejną ważną decyzję mającą na celu poszerzenie zdolności. Firma napisała w komunikacie, że nabyła pełne udziały, tym samym przejmując firmę Loc Performance z siedzibą w Michigan, która jest uznawanym na świecie producentem sprzętu dla wojskowych w tym systemów gąsienicowych dla armii amerykańskiej. Wartość transakcji wynosi 950 milionów dolarów.

Firma postawiła sobie już za cel warte miliardy dolarów zamówienia od rządu USA na nowe transportery opancerzone i ciężarówki wojskowe. Rheinmetall jest jednym z dwóch uczestników obecnej fazy prototypu programu XM30. Program ten służy wprowadzeniu nowej generacji bojowych wozów piechoty. Cene szacuje się na około 45 miliardów dolarów na około 4000 bojowych wozów piechoty. Ponadto Rheinmetall uczestniczy w programie CTT (Common Tactical Truck), którego cena wynosi około 16 miliardów dolarów na około 40 000 ciężarówek.

„Przejmując Loc Performance, grupa rozszerza swoją współpracę z armią amerykańską, poszerza swoją bazę przemysłową w USA i zapewnia większy dostęp dla swoich technologii w Ameryce Północnej” – stwierdziła firma.

Rheinmetall ma nadzieję, że da mu to więcej możliwości składania zamówień na największym na świecie rynku obronnym. Loc Performance Products i jego około 1000 pracowników może zostać wykorzystanych do rozszerzenia zarówno gamy produktów dla pojazdów wojskowych, jak i lokalnych zdolności produkcyjnych. Loc Performance Products posiada cztery zakłady w Michigan i Ohio, gdzie produkuje układy napędowe, zawieszenia, systemy gąsienic, produkty gumowe i pancerne, a także konstrukcje platform pojazdów. Do klientów Loc Performance Products należy wojsko, a także branża budowlana i rolnicza.

Szef Rheinmetall Armin Papperger wielokrotnie dawał do zrozumienia, że ​​wiąże duże nadzieje z rynkiem amerykańskim i planuje tam przejęcia. „Inwestujemy dużo pieniędzy, mamy jasną strategię wzrostu, a Stany Zjednoczone będą dla nas silnym rynkiem podstawowym w nadchodzących latach” – powiedział podczas telekonferencji w zeszłym tygodniu. Obowiązuje to niezależnie od wyniku nadchodzących listopadowych wyborów prezydenckich w USA. „Nie ma znaczenia, kto jest prezydentem w USA”. Rheinmetall posiada już fabryki w USA, współpracuje także m.in. z amerykańską grupą Lockheed Martin.

Ogromne zyski Rheinmetall

Jak podał „Handelsblatt”, sprzedaż Rheinmetall wzrosła w drugim kwartale o 49 procent, do 2,2 miliarda euro. Wynik operacyjny wzrósł o 110 procent do 270 milionów euro. Rheinmetall do końca czerwca zebrał zamówienia łącznie na 48,6 mld euro. Sprzedaż koncernu w ciągu sześciu miesięcy tego roku wzrosła o jedną trzecią, do 3,8 mld euro, a zysk operacyjny się podwoił w ujęciu rocznym do 404 mln euro.

Według danych koncern zbrojeniowy szczególnie skorzystał na współpracy z siłami zbrojnymi Niemiec i krajami partnerskimi UE i NATO, a także na wsparciu dla Ukrainy. Zysk po opodatkowaniu wzrósł nieznacznie do 79 mln euro. Oprócz wzrostu sprzedaży, poprawa wyniku operacyjnego wynika w szczególności z wkładu w zysk Rheinmetall Expal Munitions w Hiszpanii, który został nabyty w poprzednim roku. Marża operacyjna Grupy poprawiła się w pierwszym półroczu 2024 roku do 10,6% (w poprzednim roku: 7,4%). W czerwcu Rheinmetall otrzymał od Bundeswehry największe w historii zamówienie na dostawy amunicji o wartości 8,5 mld euro.