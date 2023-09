Jak informuje Agencja Uzbrojenia, realizacja umowy zaplanowana jest na lata 2026-2032, a więc jest to długi, sześcioletni cykl. Umowa dotyczy dostawy pełnego ukompletowania, czyli dwóch jednostek po dwa dywizjony, każdy złożony z dwóch baterii po trzy wyrzutnie. Każda wyrzutnia uzbrojona jest w cztery przeciwokrętowe pociski kierowane Kongsberg Naval Strike Missile. Każdy z nich zdolny jest do rażenia celów na dystansie ponad 220 km. W skład dywizjonu wchodzą też pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne oraz stacje radiolokacyjne TRS-15C.

Nadchodzą dwie kolejne Morskie Jednostki Rakietowe dla obrony polskiego wybrzeża. Zawarliśmy umowę na dostawę elementów systemu Naval Strike Missile (#NSM) dla dwóch #MJR. https://t.co/guzpkd2UjC pic.twitter.com/qQ7eT2BTbB— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) September 5, 2023

MJR jest więc w stanie skutecznie zwalczać cele na dużym dystansie, o ile otrzyma odpowiednie informacje. Problemem jest zasięg radarów, który wynosi około 40 km ze względu na wysokość horyzontu. Dlatego m.in. Marynarka Wojenna wprowadza do służby śmigłowce AW101 które wyposażone są w radar morski i operując na wysokości kilkudziesięciu czy nawet kilkuset metrów są w stanie wykrywać cele morskie ze znacznie większej odległości. Co istotne, pociski NSM mogą też służyc do atakowania celów naziemnych ale ich głowica, zaprojektowana z myślą o penetrowaniu poszycia statku i detonacji w jego wnętrzu, nie sprawdza się tak dobrze przeciw celom powierzchniowym. Jest to więc opcja stosowana raczej w ostateczności.