PZL-Świdnik uruchamia nową linię produkcyjną śmigłowców AW149. Polska zakupiła 32 takie śmigłowce

Jak napisano w komunikcie prasowym firmy: "Dzięki lokalnej produkcji Polska zyskuje nie tylko najnowocześniejsze śmigłowce, ale także krajową bazę logistyczną i zaplecze techniczne zlokalizowane blisko wojska"

Umowa na 32 śmigłowce AW149 została podpisana w Świdniku w 2022 roku i obejmuje także integrację wszystkich systemów śmigłowca i przeznaczonego dla niego uzbrojenia oraz przyszłe modernizacje i wsparcie techniczne przez cały cykl użytkowania polskiej floty AW149.

PZL-Świdnik realizując swoje zobowiązanie uruchomił już lokalną produkcję śmigłowców AW149, co wyznacza nową erę technologiczną zarówno dla zakładów PZL-Świdnik wraz z krajowym łańcuchem dostaw, jak i dla Wojska. 4 czerwca br. odbyła się w związku z tym uroczystość z udziałem przedstawicieli resortu obrony, wojska, władz lokalnych i środowiska naukowego.

Pierwsze AW149 zostały wyprodukowane w Vergiate (Włochy), gdzie pracownicy PZL-Świdnik przeszli szkolenie na stanowiskach pracy, włączając się w cykl produkcyjny śmigłowców dla polskiego wojska, w ramach pilnej potrzeby. Pierwsze śmigłowce zostały odebrane przez Wojska Lądowe już po 15 miesiącach od podpisania kontraktu.

Gian Piero Cutillo, Dyrektor Zarządzający Leonardo Helicopters, powiedział: “PZL-Świdnik działający w ramach Leonardo Helicopters jest przykładem najwyższego poziomu doskonałości, uzyskując bardzo dobre wyniki we wszystkich obszarach. Świdnickie zakłady mają duży potencjał do dalszego rozwoju w ramach Leonardo. W związku z tym rosną wymagania, aby PZL-Świdnik nadal ewoluował od producenta do kluczowego gracza rynkowego zarządzającego złożonymi kontraktami i dostawami, integrując wszystkie te zdolności. Program AW149 polskiego MON jest dziś tego wyraźnym przykładem, w którym pierwsza faza dostaw wymagała perfekcyjnej koordynacji i współpracy. Lokalizacja zdolności produkcyjnych i logistycznych tych nowych śmigłowców, która jednocześnie spełnia potrzeby Polski, umacnia kilkudziesięcioletnie i unikalne kompetencje PZL-Świdnik, którego profesjonalizm, w połączeniu z wyjątkowymi zdolnościami operacyjnymi AW149 zapewnią Polsce wyjątkowe korzyści.”

Jacek Libucha, Prezes PZL-Świdnik powiedział: “Ostatni okres był czasem wielomilionowych inwestycji, obejmujących infrastrukturę, sprzęt i obiekty, a szczególnie budynek, w którym obecnie mieści się kompletna linia produkcyjna śmigłowców AW149. Wraz z produkcją AW149 rozpoczyna się nowa era dla świdnickich zakładów – było to dla mnie jasne od samego początku, kiedy zostałem powołany na stanowisko prezesa PZL-Świdnik – potrzebowaliśmy nowej linii do produkcji najnowocześniejszych śmigłowców, aby dalej rozwijać nasze kompetencje, które muszą nadejść wraz z transferem technologii. To, co uzyskaliśmy, zaspokaja również najwyższe potrzeby Sił Zbrojnych RP - śmigłowce AW149 zapewnią Wojskom Lądowym najlepsze możliwe wsparcie bojowe - do czego ta platforma została stworzona.”

Wiceszef MON, który uczestniczył w otwarciu linii produkcyjnej śmigłowców AW149 w PZL-Świdnik (Lubelskie). Poinformował, że trwa analiza, która ma wykazać, ile i jakich typów śmigłowców potrzebuje Wojsko Polskie. "Czekamy na dyspozycje od Sztabu Generalnego. Chcemy słuchać tego, co naprawdę chce wojsko" – podkreślił.

"Myślę, że do końca tego roku te decyzje zapadną. Kiedy będziemy wiedzieli, czego potrzebujemy i w jakiej ilości, Agencja Uzbrojenia w jakiś sposób będzie wszczynała postępowanie i będziemy wtedy zbierać oferty z całego świata" – powiedział wiceszef MON.

Zdaniem wiceministra Bejdy w Siłach Zbrojnych RP jest wiele "wysłużonych, postsowieckich" śmigłowców z rodziny Mi, które trzeba zastępować "nowymi technologiami, platformami". Dodał, że najważniejszymi kryteriami wyboru nowych będą: jakość, wyposażenie, terminowość dostaw i cena.

Nawiązując do otwarcia linii produkcyjnej AW149 Bejda przypomniał, że wartą ponad 8,2 mld zł brutto umowę na dostawę do polskiej armii 32 śmigłowców tego typu podpisano 1 lipca 2022 r. W jego ocenie AW149 są dla Wojska Polskiego "ogromnym wzmocnieniem" a kontrakt stanowi inwestycję w polską gospodarkę. "Trzeba wspierać polski przemysł i absolutnie stawiam znak równości między prywatnym przemysłem a między państwowym przemysłem" – powiedział.

Świdnickie zakłady zatrudniają pilotów testowych o najwyższym poziomie zdolności (Level 1), aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom Wojska Polskiego i innych klientów. Piloci ci wykonali dynamiczny pokaz AW149 podczas uroczystego otwarcia linii produkcyjnej AW149.

Dalsze inwestycje w rozwój linii produkcyjnych, prace badawczo-rozwojowe i dział prób w locie, wzmocnione kontraktem na AW149 i perspektywa kolejnych programów śmigłowcowych, przyspieszają ciągły rozwój PZL-Świdnik i potencjału badawczo-przemysłowego, w tym środowisk akademickich, instytucji i ośrodków badawczych.

W październiku 2023 r. pierwsze dwa AW149 trafiły do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Śmigłowce są przeznaczone m.in. do transportu żołnierzy i ich wsparcia na polu walki, są dostosowane także do misji ewakuacyjnych i poszukiwawczych. Do marca br. do służby trafiły cztery AW149. Dostawy będą realizowane do 2029 roku

Na podstawie komunikatu prasowego PZL-ŚWIDNIK oraz PAP