Premiera pojazdu opancerzonego Heron 6x6 w Kielcach. HSW tworzy rodzinę wozów dowodzenia

Podczas tegorocznego MSPO swoją premierę w Kielcach miał pojazd opancerzony Heron 6x6, który spokrewniony jest z dobrze już znanym wozem Waran 4x4. Obie konstrukcje to efekt współpracy Huty Stalowa Wola z firmą Tatra, która dostarczyła do nich popularne podwozie Tatra T815-7. Może to czynić oba pojazdy atrakcyjnym produktem eksportowym.

