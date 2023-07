Autostrada dla czołgów. Rozpoczęła się przebudowa A2

Kilka dni temu rozpoczęła się przebudowa autostrady A2, która będzie autostradą dla czołgów. Będą nią jeździć m.in. Abramsy, które również kilka dni temu przypłynęły do Polski z USA. W pierwszej dostawie było 14 czołgów Abrams M1A1 - kompania. Trafiły na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Co więcej, w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu powstanie wielkie centrum obsługi amerykańskich czołgów Abrams. Przejazd Abramsów to wyzwania dla infrastruktury drogowej. W najlżejszej wersji Abrams waży min. 55 ton plus masa specjalnego ciągnika do przewozu broni pancernej. Dostosowanie A2 do przejazdu czołgów jest więc konieczne.

Remont A2 dla czołgów. Będzie nowy wiadukt w rejonie Wrześni i most w Słupcy

I tak drogowcy rozbierają wiadukt w rejonie Wrześni (209 km A2), przebudowany będzie też most w Słupcy (225 km A2). Jak oficjalnie informuje Autostrada Wielkopolska SA, planowana przebudowa pozwoli na dostosowanie nośności i parametrów konstrukcyjno-geometrycznych obiektów mostowych do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych. - Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu - podaje Autostrada Wielkopolska.

Wiadukt autostradowy, przebiegający nad DK92, w okolicy 209 km A2 składa się z dwóch niezależnych obiektów (po jednym dla każdej jezdni autostrady). W poszczególnych etapach prac zostanie on całkowicie rozebrany, a następnie wybudowany nowy. Dla kierowców oznacza to poprowadzenie ruchu odpowiednio na północnej lub południowej części obiektu (jezdni autostrady), w zależności od realizowanego etapu. Podobnie prace zaplanowano w przypadku mostu nad Strugą Bawół, zlokalizowanego w okolicy 225 km A2.

Autostrada Wielkopolska: Obiekty będą dostosowane do obciążenia pojazdami specjalnymi według klasy MLC

W efekcie prowadzonych prac wzmocnione zostaną posadowienia obiektów, wzmocnione lub wybudowane nowe podpory, jak również powstaną zupełnie nowe konstrukcje przęseł. Pozwoli to na dostosowanie nośności przebudowywanych obiektów mostowych oraz ich parametrów konstrukcyjno-geometrycznych do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych, m.in. w zakresie nośności: klasa I oraz obciążenie pojazdami specjalnymi według klasy MLC - czytamy na stronie Autostrada Wielkopolska.

Co to jest klasa MLC? Standardowy system NATO dla wiaduktów i mostów

Co to jest klasa MLC? MLC to skrót od Military Load Classification, używany przez NATO. MLC (jak czytamy w Zarządzeniu ministra infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych) to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacyjny wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów.

Pancerna autostrada dla czołgów. Obiekty mostowe na A2 będą miały nośność do 130 ton

W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie opracowano metodę szybkiego wyznaczania wojskowej klasy obciążenia obiektów mostowych - zgodnie ze standardami NATO. Ta metoda ma nazwę "Milory" i "pozwala na szybkie wyznaczenie klas obciążenia obiektu na podstawie informacji zawartych w dokumentach ewidencyjnych, w razie potrzeby, uzupełnionych poprzez łatwy pomiar podstawowych parametrów geometrycznych obiektu". Zgodnie z metodą "Milory", wszystkie obiekty mostowe na autostradzie A2 w tym regionie mają mieć docelowo nośność brutto 130 ton.

Przebudowa A2. Będą utrudnienia dla kierowców

Remont A2 oznacza utrudnienia dla kierowców. Autostrada Wielkopolska zapewnia, że pomimo budowy, ruch pojazdów na autostradzie będzie utrzymany. - W pierwszym etapie prace będą realizowane na jezdniach południowych, w kierunku Warszawy, a ruch pojazdów zostanie przełożony na jezdnię północną. Z uwagi na prowadzone prace będzie również konieczne wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK92, która przebiega pod wiaduktem WA39/WA39a (209 km A2) - informuje spółka. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, prace zostały podzielone na etapy. Pierwszy rozpoczął się 26 czerwca. - Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac. Prosimy jednak pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe (silny wiatr, opady deszczu, wydłużony okres zimowy itp.) mogą wpłynąć na czas realizacji robót - zastrzega Autostrada Wielkopolska SA.

Poniżej zobaczycie galerię Abramsów, które kilka dni temu przypłynęły do Polski: