Powstają Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Historyczna fuzja ma wzmocnić potencjał obronny Polski

22 czerwca 2026 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w obecności najważniejszych przedstawicieli rządu i sektora obronnego podpisano serię dokumentów inicjujących proces tworzenia nowego, silnego gracza na rynku – Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A. To zwieńczenie wielomiesięcznych negocjacji, które mają tchnąć nowe życie w historyczne zakłady Cegielskiego i skonsolidować kompetencje w strategicznym obszarze techniki pancernej.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, H. Cegielski-Poznań S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Podpisany list intencyjny jest kamieniem węgielnym pod fuzję, która ma stworzyć w Wielkopolsce nowoczesne centrum kompetencyjne dla pojazdów pancernych.

✍️ Podpisano List intencyjny dotyczący utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A.🏭 Celem jest utworzenie Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A.Połączenie kompetencji H. Cegielski-Poznań oraz… pic.twitter.com/8TcLoaxUAI— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 22, 2026

Fuzja gigantów: Połączenie tradycji Cegielskiego z doświadczeniem WZM

Fundamentem nowych zakładów jest połączenie kompetencji H. Cegielski-Poznań oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych (WZM). Każda z tych firm wnosi do projektu unikalne zasoby i dekady doświadczeń.

H. Cegielski-Poznań S.A., firma założona w 1846 roku, to ikona polskiego przemysłu, która na przestrzeni dziejów produkowała m.in. maszyny rolnicze, silniki okrętowe, a także tabor kolejowy. W okresie międzywojennym zakłady budowały nawet pociągi pancerne, takie jak „Poznańczyk” czy „Danuta”. Mimo późniejszych problemów finansowych i konieczności restrukturyzacji, spółka zachowała ogromny potencjał produkcyjny i inżynierski.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. to z kolei wyspecjalizowany podmiot w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który od lat zajmuje się modernizacją, naprawami i serwisowaniem czołgów oraz innych pojazdów opancerzonych. To w WZM zlokalizowano m.in. Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard 2 oraz ogłoszono utworzenie Regionalnego Centrum Kompetencyjnego dla czołgów M1 Abrams. Połączenie potencjału produkcyjnego i doświadczenia w obróbce stali zakładów Cegielskiego z wojskowym know-how WZM ma stworzyć podmiot zdolny do realizacji najbardziej zaawansowanych projektów. Celem jest budowa silnego centrum serwisowego, ale także produkcyjnego, które będzie kluczowym elementem w modernizacji Polskich Sił Zbrojnych.

🤝 Drugim podpisanym dziś dokumentem jest Umowa Społeczna – Pakt dla H. Cegielski-Poznań S.A.Dokument podpisali przedstawiciele strony społecznej, zarządów H. Cegielski-Poznań S.A., Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. oraz @AdamLeszkiewicz, Prezes Zarządu @PGZ_pl.👥… pic.twitter.com/p9ObXZ61eF— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 22, 2026

Umowa Społeczna i restrukturyzacja: Gwarancje dla pracowników i przyszłość marki

Kluczowym elementem poniedziałkowego porozumienia było podpisanie Umowy Społecznej – Paktu dla H. Cegielski-Poznań S.A. Dokument, sygnowany przez zarządy spółek, prezesa PGZ Adama Leszkiewicza oraz przedstawicieli strony społecznej, potwierdza prowadzenie dialogu i określa zasady współpracy przy tworzeniu nowego podmiotu.

Równie istotne jest porozumienie wierzycieli H. Cegielski-Poznań S.A., podpisane przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Polską Grupę Zbrojeniową. Umożliwi ono realizację działań restrukturyzacyjnych, które są niezbędne dla dalszego rozwoju firmy, od lat zmagającej się z problemami finansowymi. Dzięki temu historyczna marka H. Cegielski nie tylko zostanie zachowana w nazwie nowej spółki, ale zyska stabilne fundamenty na przyszłość.

Jak mówił minster aktywów państwowych Wojciech Balczun

"Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego to odpowiedź na wieloletnią dyskusję o przyszłości Cegielskiego. Otwieramy nowy rozdział dla Poznania, tworzymy perspektywę rozwoju, dajemy gwarancję miejsc pracy i budujemy silny podmiot dla polskiego bezpieczeństwa".

Konrad Gołota, wiceminister w MAP mówil zaś:

"Budujemy coś, co ma przetrwać lata – mądrze, odpowiedzialnie i na solidnych podstawach. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie miesiące pracowali nad tym, aby ten projekt stał się rzeczywistością. To były ciężkie i długie rozmowy. Otwieramy nowy rozdział".

Jak mówił Adam Szłapka, Sekretarz Stanu, rzecznik Kancelerii Premiera

"To historyczny moment. Nie tylko dla Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, ale dla samego Cegielskiego, dla Poznania i dla Wielkopolski. To opowieść o tradycji, przyszłości i porozumieniu. Bo właśnie w Cegielskim od pokoleń skupia się to, co w Poznaniu najcenniejsze – pracowitość, przedsiębiorczość i odpowiedzialność za wspólnotę".. .

🗣️ – Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego to odpowiedź na wieloletnią dyskusję o przyszłości Cegielskiego. Otwieramy nowy rozdział dla Poznania, tworzymy perspektywę rozwoju, dajemy gwarancję miejsc pracy i budujemy silny podmiot dla polskiego bezpieczeństwa –… pic.twitter.com/KPXE9rrEsf— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 22, 2026

Jak mówił prezes PGZ, Adam Leszkiewicz:

"Integracja potencjału wielkopolskich spółek zbrojeniowych i uzyskany efekt synergii pozwoli na utworzenie silnego podmiotu sektora obronnego, będącego istotnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Zachowana zostanie również marka H. Cegielski – tak ważna gospodarczo i historycznie dla Poznania i Wielkopolski"

🗣️ – Integracja potencjału wielkopolskich spółek zbrojeniowych i uzyskany efekt synergii pozwoli na utworzenie silnego podmiotu sektora obronnego, będącego istotnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Zachowana zostanie również marka H. Cegielski – tak ważna gospodarczo i… pic.twitter.com/ELRMUFzlyL— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) June 22, 2026