Polskie firmy w produkcji radarów LTAMDS. Kolejny program offsetowy Wisły

Przystąpienie do projektu zostało oficjalnie potwierdzone poprzez złożenie w Andover, w stanie Massachusetts (USA) podpisów przez przedstawicieli spółki Raytheon, należącej do koncernu RTX oraz spółek konsorcjum PGZ Wisła – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia oraz Wojskowych Zakładów Łączności rozpoczęli realizację kolejnego projektu offsetowego w ramach programu WISŁA.

Efektem będzie kooperacja w zakresie dostaw komponentów systemu Patriot, a dokładnie włączenie polskiego przemysłu obronnego w produkcję elementów najnowszego amerykańskiego radaru LTAMDS ( ang. Lower Tier Air and Missile Defense Sensor).

Stacja radiolokacyjna LTAMDS to najnowszy radar opracowany przez Raytheona dla systemu Patriot. Jest on wyposażony w antenę główną oraz dwie anteny boczne, co w sumie daje możliwość obserwacji i namierzania oraz zwalczania celów w zakresie 360 stopni. Stacja wykorzystuje anteny z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), co oznacza, że składają się one z niezależnie działających modułów nadawczo-odbiorczych. Mogą one zmieniać kierunek nadawania bez poruszania anteną i są w stanie śledzić różne obiekty jednocześnie. W budowie modułów zastosowano najnowocześniejszą obecnie technologię, opartą na azotku galu (GaN).

Radar LTAMDS ma pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału pocisków PAC-3 MSE w zakresie zwalczania celów balistycznych. Stacja jest też od początku dostosowany do współdziałania z systemem zarządzania walką IBCS. Polska zamówiła dwanaście stacji radiolokacyjnych LTAMDS, które mają zostać dostarczone w latach 2026-2029, w ramach drugiej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

Część produkcji i wsparcia eksploatacji tych radarów realizowanych będzie w Polsce, między innymi w otwartych 5 października w Kobyłce pod Warszawą nowych zakładach PIT-RADWAR. Polska jest pierwszym państwem, które nawiązało współpracę z firmą Raytheon w zakresie produkcji komponentów radaru LTAMDS. PIT-RADWAR, jako kluczowy krajowy producent i dostawca systemów radiolokacyjnych, ma znaczący udział w produkcji LTAMDS. Firma została wybrana do budowy anteny identyfikacji swój-obcy (IFFA) dla radaru LTAMDS. W realizacji zadania wykorzysta doświadczenie z I fazy programu WISŁA, w ramach której wyprodukowała IFFA dla czterech radarów Patriot w konfiguracji 3+.