Polska kupuje granatnik ze Szwecji. Podpisano umowę

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz spotkał się 4 marca z ministrem obrony Szwecji Pal Jonsonem. Spotkanie dotyczyło współpracy polsko-szwedzkiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szefowie resortów obrony omówili także kwestie realizacji kontraktów, pomocy Ukrainie oraz powitania Szwecji jako członka w NATO.

Jak powiedział minister Kosiniak Kamysz: „Szwecja to nasz ważny partner. Szwecja staje się częścią NATO, częścią sojuszu, który wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Omówiliśmy nasze relacje i współpracę”.

W czasie spotkania obydwu polityków ogłoszono także informacje o zakupie granatników przeciwpancernych Carl-Gustaf M4. Jako Portal Obronny informowaliśmy niedawno, że Agencja Uzbrojenia jest w toku pozyskiwania dla Wojsk Lądowych granatników wielorazowych.

Jak możemy przeczytać na platformie X konta MON: "Przedmiotem podpisanej, w obecności ministrów obrony Polski i Szwecji, umowy jest dostawa granatników Carl-Gustaf M4, wraz z celownikami FCD558 oraz amunicją: przeciwpancerną, odłamkowo-burzącą, przeciwpancerno-odłamkową, burzącą, wielofunkcyjną, dymną, oświetlającą, szkolną, treningową i ćwiczebną. Siły Zbrojne RP razem z granatnikami otrzymają również pakiety logistyczny i szkoleniowy oraz dokumentację techniczną".

Wartość kontraktu wynosi około 6,5 mld zł i obejmuje także infrastrukturę, szkolenia i symulatory, pakiet serwisowy. "To jeden z najważniejszych kontraktów na sprzęt, który sprawdził się w walce na Ukrainie. Są bardzo dobre recenzje dotyczące tej broni, ona bardzo dobrze zdaje egzamin" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Szef MON wskazywał, że nie są to pierwsze zakupy dla polskiej armii w Szwecji, która - jak podkreślił - jest odpowiedzialnym i dobrym partnerem. Zaznaczył, że w najbliższych dniach do Polski trafi samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW.

Granatniki Carl Gustaf to broń sprawdzona i znajdująca się m.in. na uzbrojeniu polskich Wojsk Specjalnych, ale też sił zbrojnych wielu krajów sojuszniczych. Granatnik Carl-Gustaf M4 jest najnowszą wersją rozwojową rodziny granatników Carl-Gustaf. Przeznaczony jest do zwalczania wszelkiego rodzaju współczesnych wozów bojowych, w tym ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi. Pozwala na likwidowanie siły żywej nieprzyjaciela i obiektów umocnionych, a także na oświetlanie pola walki i jego zadymianie.

W odróżnieniu od RPG-7, jest on ładowany od tyłu, a pociski mają ten sam kaliber 84 mm. Ogranicza to np. siłę głowicy kumulacyjnej, ale mimo to podczas wojny na Ukrainie szwedzkie granatniki potwierdziły swoją skuteczność, niszcząc m.in. najnowocześniejszy rosyjski czołg seryjnie produkowany czołg, czyli T-90M. Spowodowało to, że wśród nabywców najnowszej wersji, czyli Carl Gustaf M4, znalazły się w ostatnich miesiącach m.in. USA, Estonia, Japonia i Australia.

Sam system uzbrojenia jest rozwijany od kilkudziesięciu lat, ale o ile zasada działania pozostaje taka sama, to kolejne generacje różnią się ergonomią, masą i coraz nowocześniejszymi rozwiązaniami. Na przykład wersja Carl Gustaf M2 z roku 1964 była niemal całkowicie stalowa. Wariant M3 z 1986 roku po raz pierwszy wyposażona była w kompozytowo-stalową lufę i wiele elementów z aluminium oraz tworzyw sztucznych. Taki wariant jest wykorzystywany przez około 50 krajów na całym świecie. Są wśró nich np. Stay Zjednoczone, które wprowadziły broń pod oznaczeniem M3 MAAWS (ang. Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System).

Carl Gustaf M4 to najnowsza wersja, w porównaniu do poprzedniej wersji M3 jest o 3,4 kg lżejsza (waży jedynie 6,7 kg), między innymi dzięki skróceniu do 950 cm. Obniżenie masy uzyskano głównie dzięki wykorzystaniu lżejszych komponentów konstrukcyjnych, a mniejsza długość zapewnia lepszą ergonomię użycia w terenie zurbanizowanym. Przy tym broń posiada wiele rozwiązań podnoszących funkcjonalność, takich jak szyny Picatinny, przedni chwyt czy dodatkowy bezpiecznik pozwalający przenosić broń gotową do strzału.

Dodatkowo Carl Gustaf M4 został wyposażony w nowy celownik kolimatorowy oraz licznik strzałów i funkcję zdalnego zarządzania amunicją programowalną. Od roku 2022 dostępna jest wersja „cyfrowa” granatnika M4, która daje możliwość korzystania z amunicji programowalnej oraz zwiększa celność dzięki zastosowaniu głowicy optoelektronicznej, dalmierza laserowego oraz kalkulatora balistycznego.