Pociski Javelin dla Australii. Czy trafią na uzbrojenie bezzałogowców?

Rząd Australii wystąpił do władz USA o zgodę na zakup ponad 350 przeciwpancernych pocisków kierowanych FGM-148F Javelin wraz z pakietem pomocy technicznej, danymi technicznymi, usługami naprawy i oraz innymi powiązanymi elementami logistyki i wsparcia eksploatacji systemu. Wartość całego pakietu została oszacowana na maksymalnie 100 mln dolarów. Kongres USA został powiadomiony o możliwej sprzedaży przez DSCA tego sprzętu 19 sierpnia. Po uzyskaniu zgody Komisji Obrony Kongresu będzie można rozpocząć negocjacje.

Warto odnotować, że jest to kolejny zakup pocisków Javelin przez Australię w krótki czasie. W ubiegłym roku Canberra zamówiła 255 pocisków w tej samej, najnowszej wersji. W australijskiej armii Javeliny są stosowane od 2001, gdy w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zamówiono pierwsze wyrzutnie i niewielką partię pocisków dla jednostek specjalnych. Były one używane podczas misji w Afganistanie i Iraku. W 2003 roku pozyskano już ponad 650 rakiet Javelin i kilkadziesiąt wyrzutni w ramach programu modernizacyjnego Land-40-1.

Obecne zamówieni to 350 pocisków bojowych oraz cztery przeznaczone do testów. Najprawdopodobniej testy będą dotyczyć certyfikacji do użycia wyrzutni Javelin pojazdów bezzałogowych. W marcu 2023 roku Dowództwo Operacji Specjalnych Australijskich Sił Obronnych przeprowadziło testy, podczas których wielokrotnie odpalano pociski Javelin z bezzałogowego pojazdu naziemnego Warfighter firmy UGV Cyborg Dynamics Engineering.

Jest to pojazd gąsienicowy mający towarzyszyć żołnierzom na pierwszej linii. Jego udźwig wynosi 340 kg, co pozwoliło na zainstalowanie zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia EOS R400, który jest standardowo stosowany w wielu pojazdach sił zbrojnych Australii. W tej konfiguracji jego wyposażenie to karabin maszynowy 12,7 mm typu M2 oraz wyrzutnia pocisków Javelin.

Jeśli pojazd Warfighter zostanie uzbrojony w pociski Javelin w najnowszym wariancie F, to będzie w stanie razić cele na dystansie od 65 do 4750 metrów, korzystając z głowicy kumulacyjnej o penetracji 600 mm RHA. Masa pocisku z wyrzutnią wynosi 22,3 kg. Javelin stosuje termowizyjny system naprowadzania, jest prosty w obsłudze i reprezentuję klasę „wystrzel-i-zapomnij”, czyli po odpaleniu sam naprowadza się na cel, bez udziału operatora.