Czechy w pewnym sensie świętują w ten sposób powrót do dość elitarnej grupy producentów i eksporterów odrzutowych samolotów wojskowych. Jest to w pewnym sensie powrót podwójny, gdyż samolot L-39NG to rozwinięcie szeroko eksportowanego w ubiegłym wieku samolotu szkolno-treningowego L-39 Albatros. Był on podstawową maszyną szkolną krajów Układu Warszawskiego w tym również ZSRR. Wyjątkiem była Polska, korzystająca z krajowego PZL TS-11 Iskra. Czeskie Albatrosy trafiły też do wielu sojuszników Moskwy na całym świecie.

Nowa maszyna L39NG oparta jest na dobrze znanej konstrukcji samolotu L-39 Albatros, ale jak podaje producent, zmianie uległo ponad 90% komponentów. Szeroko zastosowano nowoczesne kompozyty, układy cyfrowe. Najbardziej widoczną zmianą w sylwetce L-39NG w stosunku do L-39C z ubiegłego wieku jest zastąpienie charakterystycznych zbiorników paliwa na końcach skrzydeł przez bardziej klasyczne kompozytowe końcówki. Nie tylko skrzydła, ale również przeprojektowany kadłub jest lżejszy, trwalszy i lepszy aerodynamicznie. Co ciekawe, Czesi oferują też przebudowę do standardu L-39NG starszych wersji Albatrosa.

Samolot L-39NG jest dwuosobowym, jednosilnikowym odrzutowcem szkolno-treningowym z możliwością przenoszenia uzbrojenia bojowego na 5 punktach podwieszenia. Może ono obejmować kierowane i niekierowany bomby oraz rakiety o łącznej masie do 1200 kg, przy maksymalnej masie startowej 5,800 kg. Silnik Williams FJ44-4M zapewnia ciąg 16,89 kN, co przekłada się na prędkość maksymalną 0,8 Macha i zasięg 2590 km. Kabina zabudowana jest w standardzie "glass-cockpit" z modularną awioniką i wyświetlaczami wielofunkcyjnymi. Łączy się to z możliwością wykorzystania wyświetlacza nahełmowego i przeziernego (HUD).

Sériová výroba nového letounu L-39NG jede na plné obrátky.🔧 V těchto prostorech AERO Vodochody vznikají pod rukama našich zaměstnanců nové moderní podzvukové proudové letouny.🛩 pic.twitter.com/v9m7iigGtq— AERO Vodochody (@AERO_Vodochody) July 11, 2023

Co ciekawe, pierwszym klientem który zamówił 12 samolotów L-39NG w lutym 2021 roku był Wietnam, który w ten sposób zastąpić chce używane obecnie maszyny Aero L-39C Albatros. Pierwszy seryjny egzemplarz został oblatany w kwietniu, jeszcze bez malowania, w barwie kompozytu. Maszyna przeszła próby naziemne i w locie. Obecnie samolot nosi już oznaczenia sił powietrznych Wietnamu i numer boczny, oczekując na oficjalny odbiór przez klienta i dostawę.

Warto odnotować, że w ubiegłym roku Republika Czeska zamówiła 4 egzemplarze L-39NG z przeznaczeniem do szkolenia zaawansowanego pilotów a kolejni klienci prowadzą rozmowy o pozyskaniu tych maszyn. Również Węgry są zainteresowane pozyskaniem tych maszyn i w ubiegłym roku miały zawrzeć umowę, której szczegóły nie zostały ujawnione.