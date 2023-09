Ćwiczenie odbyło się 7 września 2023 roku na poligonie w Toruniu, dostosowanym do strzelań z tego typu broni. Strzelania z bojowej wersji granatnika M72 kończą pierwszy etap wdrażania nowej broni do Sił Zbrojnych. Główną rolę odegrało w tym procesie Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, przygotowując instruktorów do dalszego szkolenia, a także zapewniając całe oprzyrządowania systemu szkolenia. Jak wyjaśnił Dowódca Terytorialsów gen. dyw. Maciej Klisz - „Granatnik M72 będzie wypierał wysłużone granatniki RPG-7, efektywnie uzupełniając system ognia przeciwpancernego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dodatkowo, nowoczesna konstrukcja pozwala na prowadzenie szkolenia z wykorzystaniem tzw. wkładki, zdecydowanie zwiększając jego efektywność oraz przede wszystkim liczbę szkolonych żołnierzy.”

Wkładka, o której mówi gen. Klisz, pozwana na szkolenie z obsługi broni i strzelania z wykorzystaniem broni ćwiczebnej wielorazowego użytku, która symuluje odpalenie pocisku z wykorzystaniem specjalnego ładunku pirotechnicznego. Do 7 września wykorzystywano do szkolenia tego typu sprzęt, natomiast tym razem użyto bojowych egzemplarzy broni.

Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że pierwsze ostre strzelanie miało miejsce dokładnie 14 miesięcy po zawarciu umowy. 7 lipca 2022 roku zawarta została umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a norweską firmą Nammo Raufoss AS na dostawę kilkunastu tysięcy lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1 wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 150 mln PLN netto. Umowa przewidywała szybkie dostawy granatników. W dalszych etapem produkcja ma zostać uruchomiona w zakładach Dezamet S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji z jednym wykonawcą.

Zobaczcie możliwości ręcznego granatnika przeciwpancernego #M72. Broń w zależności od stosowanej amunicji może być wykorzystywana do zwalczania celów opancerzonych, pojazdów, punktów oporu i stanowisk ogniowych. #modernizujemyarmię #PGZ #Dezamet #Nammo #WITU pic.twitter.com/s1chBmDoza— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) December 13, 2017

Granatnik M72 EC MK1 to jedna z najnowszych wersji lekkiego granatnika jednorazowego M-72 LAW (Light Anti-tank Weapon) kalibru 66 mm, którego pierwsze warianty wykorzystywała amerykańska armia m.in. podczas wojny w Wietnamie. M72 jest przeznaczony do zwalczania wszelkiego rodzaju wozów bojowych, w tym do niszczenia ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi. Najnowsza wersja posiada unowocześnioną głowicę kumulacyjną przebijającą pancerz do 450 mm stali. Jest ona wyposażona w zapalnik z podwójnym zabezpieczeniem oraz samolikwidatorem aktywującym się w przypadku chybienia w cel.

Jednostrzałowy granatnik M72 EC MK1 jest wykonany m.in. z włókna węglowego, dzięki czemu przy kalibrze 66 mm, długości złożonej 780 mm i bojowej 980 mm, jego masa całkowita wynosi 3,4 kg. Broń może razić cele na dystansie od 20 do 1200 metrów. Posiada integralne przyrządy celownicze, ale wyrzutnię wyposażono też w szynę Picatinny, pozwalającą na zastosowanie np. celownika nocnego.

Komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, płk Edward Chyła zwrócił uwagę, że granatnik M-72 jest to broń niezwykle poręczna, niezawodna, a także dopasowana do obecnego pola walki. Już niebawem rozpoczniemy kolejne kursy dla przyszłych instruktorów, którzy po ich zakończeniu wrócą do swoich macierzystych brygad przekazywać dalej zdobytą wiedze i doświadczenie.