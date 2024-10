Unikalność trybu Dwell Precise polega na połączeniu wysokiej jakości danych z wysoką rozdzielczością, co ma kluczowe znaczenie przy identyfikacji mniejszych obiektów lub celów, takich jak określenie typu pojazdów czy sprzętu wojskowego, bez potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł informacji. Jest to możliwe dzięki temu, że satelity firmy ICEYE wyposażone są w radary z cyfrowym kształtowaniem wiązki (SAR). Działają one w częstotliwości 1200 MHz, co jest obecnie maksymalną wartością dopuszczalną dla satelitów komercyjnych.

Dane dla trybu Dwell Precise są dodatkowo zbierane z szerszego zakresu kątów, co pozwala na wykrywanie między innymi takich obiektów, które są zasłonięte przez liście drzew czy bujną roślinność. Aby uzyskać taki obraz, radar nie przesuwa się równomiernie po obserwowanym terenie, ale koncentruje się na wybranym obszarze, skanując go stale podczas ruchu satelity. Dzięki temu właśnie uzyskiwany jest obraz pod różnymi kontami, który następnie jest łączony, aby uzyskać qasi-trójwymiarowe zobrazowanie o wysokiej rozdzielczości.

ICEYE jest właścicielem i operatorem największej na świecie konstelacji satelitów SAR. Po raz pierwszy tryb podwyższonej rozdzielczości Dwell został wprowadzony w maju 2023 roku, a wraz z wprowadzeniem Dwell Fine w marcu 2024 roku i dzisiejszym uruchomieniem Dwell Precise, ICEYE prezentuje konsekwentne wprowadzanie innowacji w dziedzinie obserwacji Ziemi. Takie podejście pozwala na uzyskanie coraz bardziej zaawansowanych możliwości dostarczania danych satelitarnych SAR dla prywatnych organizacji i państwowych podmiotów na całym świecie.

„Dwell Precise to kulminacja najlepszych zdolności w zakresie obrazowania satelitarnego. Zwiększona rozdzielczość pozwoli klientom ICEYE na identyfikowanie obiektów i zmian na powierzchni Ziemi z dużo większą klarownością niż dotychczas, w oparciu o możliwości oferowane przez radar z syntetyczną aperturą, zapewniający zobrazowania w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych” - stwierdził John Cartwright, starszy wiceprezes ICEYE i szef działu produktów opartych o dane.