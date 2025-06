Nowe czołgi K2 zmierzają do 15 Giżyckiej Brygady. Polska armia wzmacnia pancerną pięść

Czołgi K2 zmierzają już do 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego, która jest częścią 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Brygada ta stacjonuje w garnizonach w Giżycku, Orzyszu i Węgorzewie, co ma strategiczne znaczenie ze względu na bliskość przesmyku suwalskiego oraz granicy z Rosją i Białorusią. Z racji swojego położenia oraz wysokiego poziomu wyszkolenia, brygada pełni kluczową rolę w systemie odstraszania i szybkiego reagowania NATO na wschodniej flance, a czołgi K2 tylko wzmocnią jej zdolności bojowe.

Włączenie K2 Black Panther do uzbrojenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej ma więc nie tylko wymiar operacyjny, ale również polityczny. Symboliczne i realne wzmocnienie jednostki zlokalizowanej na północno-wschodnich granicach NATO ma pokazać determinację Polski i Sojuszu do obrony swoich granic w razie zagrożenia. Warto również wspomnieć, że jednostka im. Zawiszy Czarnego przechodzi transformację, której efektem będzie przekształcenie jej w w pełni zmechanizowaną brygadę nowego typu, zdolną do prowadzenia działań bojowych w standardzie XXI wieku. Dlatego dostawy czołgów K2 to tylko pierwszy etap większej zmiany, która obejmie także rozbudowę infrastruktury, uzupełnienie zasobów kadrowych oraz wdrożenie nowoczesnych systemów łączności, dowodzenia i zarządzania polem walki

K2 w 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

W minionym tygodniu w rozmowie z Portalem Obronnym kpt. Karol Frankowski, rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej mówił: „W Braniewie aktualnie mamy jeden batalion czołgów K2. Znajdują się one też w 20 Brygadzie, tu również mówimy o jednym batalionie składającym się z czołgów K2, które jako pierwsze dotarły do Polski. Ten batalion był tworzony od zera w Ostródzie, ale czołgi stacjonują w Morągu. Mogę też powiedzieć, że czołgi K2 będą niedługo używane w 15 brygadzie. Ich część już tutaj dotarła, a kolejna część pojawi się niedługo”. Wyjaśnił również, że w 16 Dywizji Zmechanizowanej będą „trzy brygady wyposażone w K2, czyli najnowocześniejszy sprzęt, który dotarł do nas z Korei”.

K2 nie bez powodu nazywa się jednymi z najnowocześniejszych czołgów świata. Jest to to konstrukcja generacji 3+, zaprojektowana z myślą o prowadzeniu działań w trudnym terenie i warunkach asymetrycznych. Maszyna waży około 55 ton i jest napędzana silnikiem wysokoprężnym o mocy 1500 KM, co pozwala jej na rozwijanie prędkości do 70 km/h. Główne uzbrojenie stanowi tutaj armata gładkolufowa kal. 120 mm kompatybilna z amunicją NATO, wsparta przez nowoczesny automat ładowania, który zwiększa szybkostrzelność. Redukuje też załogę do trzech osób. Co istotne, K2 wyposażono w zaawansowany system kierowania ogniem z kamerami termowizyjnymi i laserowym dalmierzem, umożliwiający precyzyjne prowadzenie ognia zarówno w dzień, jak i w nocy. W wersji przeznaczonej dla Wojska Polskiego wprowadzono dodatkowe modyfikacje, uwzględniające integrację z systemem Topaz i zwiększoną ochronę balistyczną.

Umowy wykonawcze na K2

Czołgi K2 Black Panther, które w szybkim tempie stają się jednym z filarów modernizacji Wojsk Lądowych, docierają do Polski za sprawą umowy wykonawczej zawartej z firmą Hyundai Rotem w sierpniu 2022 roku o wartości 3,37 miliarda dolarów netto. Przewiduje ona dostawy aż 180 czołgów K2 w latach 2022–2025. Jej realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem, a pierwsza partia nowoczesnych maszyn dotarła do Polski już pod koniec 2022 roku i trafiła do 20. Brygady Zmechanizowanej w Morągu.

Jak już informowaliśmy, obecnie trwają rozmowy nad kolejną umową wykonawczą na K2 dla Polski. Potwierdził to w odpowiedzi na interpelację poselską byłego ministra obrony narodowej, Mariusza Błaszczaka, sekretarz stanu w MON Paweł Bejda. „Podejmowane są także wszelkie działania ukierunkowane na pozytywne zakończenie procesu [red. negocjacji] wraz z ulokowaniem zdolności produkcyjnych przedmiotowego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”.