Lockheed Martin inwestuje w przyszłość obrony. 25 milionów dolarów na walkę z dronami

Szybki rozwój i dostępność małych, tanich bezzałogowych statków powietrznych stworzyły nowe, powszechne zagrożenie. Drony te mogą tworzyć roje, krążyć w powietrzu i dostarczać precyzyjne ładunki, stanowiąc poważne wyzwanie dla platform wojskowych, infrastruktury krytycznej oraz cywilnej przestrzeni powietrznej. Lockheed Martin i Fortem Technologies odpowiadają na to wyzwanie, rozwijając zintegrowane podejście, które ma wejść w fazę szerszego wdrożenia operacyjnego.

Jak podkreśla Stephanie C. Hill, prezes Lockheed Martin Rotary and Mission Systems,

„Ta strategiczna współpraca zapewni możliwości operacyjne dostosowane do zapotrzebowania naszych klientów na rozwiązania, które można szybko wdrożyć w terenie, skalować pod względem wielkości i rozwijać tak szybko, jak ewoluuje zagrożenie ze strony bezzałogowych statków powietrznych (UAS). To kolejny przykład naszego zaangażowania w wyprzedzające inwestowanie, aby dostarczać rozwiązania w tempie odpowiadającym aktualnym potrzebom – z uwzględnieniem efektywności kosztowej.”

Ekonomia obrony: Niższe koszty, większa skuteczność

Tradycyjne metody przechwytywania, takie jak pociski czy rakiety, są niezwykle kosztowne. Platforma Fortem Technologies, oparta na oprogramowaniu i sztucznej inteligencji, znacząco obniża koszt jednego starcia – o ponad 80 procent. Zwiększenie skali produkcji tej technologii ma zapewnić zrównoważony i wymagający niewielkiej konserwacji łańcuch logistyczny, co przełoży się na wymierne oszczędności oraz umożliwi częstsze szkolenia i utrzymanie gotowości bojowej.

Jon Gruen, dyrektor generalny Fortem Technologies, zwraca uwagę, że

„Niskokosztowe, coraz bardziej autonomiczne zagrożenia ze strony dronów rosną szybciej, niż tradycyjne systemy obronne zostały zaprojektowane, aby sobie z nimi radzić. Nasza współpraca z Lockheed Martin odzwierciedla wspólne przekonanie, że zdolności przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS) muszą być autonomiczne, zintegrowane i możliwe do wdrożenia na dużą skalę.”

Interoperacyjność i rozwój technologiczny

Rozwiązanie firmy Fortem charakteryzuje się otwartą architekturą i jest zgodne z MOSA (Modular Open Systems Approach). Pozwala to na płynną integrację nie tylko z węzłami powietrznymi i naziemnymi Sanctum, ale także z sojuszniczymi sieciami obrony powietrznej, systemami dowodzenia i kontroli sił połączonych oraz nowymi łączami danych. Taka interoperacyjność gwarantuje, że sojusznicy mogą włączyć tę technologię do swoich własnych architektur obronnych bez kosztownych przeprojektowań.

Inwestycja Lockheed Martin w Fortem Technologies przyspieszy wspólny rozwój sztucznej inteligencji nowej generacji, przetwarzania brzegowego oraz radarów o wysokiej rozdzielczości. To partnerstwo zabezpiecza kluczowy element bazy przemysłowej bezpieczeństwa narodowego, tworzy nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji oraz pozycjonuje obie firmy w czołówce globalnego rynku środków przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (UAS), którego wartość ma przekroczyć 12 miliardów dolarów do 2030 roku. Inwestycja pozwoli firmie Fortem co najmniej podwoić moce produkcyjne i stworzyć nowe miejsca pracy w zakładzie produkcyjnym w Lindon w stanie Utah.

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin