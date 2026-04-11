Myśliwiec F-16 Block 70 Bahrajnu odnotował historyczny sukces, zestrzeliwując irańskie drony, które ominęły obronę przeciwlotniczą.Samolot, wyposażony w zaawansowane pociski AIM-9X i AIM-120C-7, zniszczył dwa bezzałogowce nad Bahrajnem.Incydent wpisuje się w eskalację napięć w regionie po atakach USA i Izraela na Iran.

F-16 Block 70 udowadnia skuteczność w walce

Do incydentu doszło 1 kwietnia nad Bahrajnem, jak informuje Aviation Week. Dwa irańskie bezzałogowce zdołały ominąć naziemne systemy obrony powietrznej. W odpowiedzi Royal Bahraini Air Force poderwały do lotu myśliwiec F-16 Block 70, który przechwycił cele. Według źródła cytowanego przez serwis, pilot wykorzystał pociski AIM-9X Sidewinder oraz AIM-120C-7 AMRAAM, skutecznie niszcząc oba drony. Maszyna była wyposażona m.in. w radar AN/APG-83 AESA produkcji Northrop Grumman oraz zasobnik celowniczy Sniper Advanced Targeting Pod od Lockheed Martin.

Bahrajn był pierwszym klientem eksportowym wariantu Block 70. Kontrakt na myśliwce tego typu podpisano w 2019 roku. W jego ramach kraj zamówił 16 samolotów oraz pakiet uzbrojenia obejmujący m.in. 32 pociski AIM-9X i 32 AIM-120C-7. Pierwsze egzemplarze dostarczono w marcu 2024 roku z linii produkcyjnej w Greenville w Karolinie Południowej.

Zestrzelenie dronów wpisuje się w szerszy kontekst napięć w regionie. Po rozpoczęciu 28 lutego br. ataków USA i Izraela na Iran, Teheran odpowiedział serią uderzeń rakietowych i dronowych na państwa regionu. Bahrajn znalazł się wśród głównych celów. Jak podaje syryjska agencja SANA, powołując się na siły zbrojne Bahrajnu, od 28 lutego przechwycono łącznie 194 pociski i 515 dronów wystrzelonych przez Iran w kierunku wyspiarskiego królestwa. 7 kwietnia strony konfliktu weszły w kruchy, dwutygodniowy rozejm.

Amerykański F-16 ILA 24

F-16 Block 70 - nowa generacja sprawdzonego myśliwca

Wariant F-16 Block 70 to najnowsza, głęboko zmodernizowana wersja amerykańskiego myśliwca wielozadaniowego, rozwijana przez Lockheed Martin jako odpowiedź na rosnące wymagania współczesnego pola walki. Konstrukcja ta jest często określana także jako F-16V (Viper). Wyposażono ją w wiele rozwiązań zastosowanych w samolocie F-35 lub mających ułatwić współdziałanie z samolotami 5. generacji i kolejnych. Dobrym przykładem jest tu m.in. najnowszej generacji radar AESA typu APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar), czyli rozwiązanie bazujące na postępach uzyskanych w ramach prac nad radarami AESA APG-77 dla F-22 Raptor i APG-81 dla F-35 Lightning II.

Radar zwiększa możliwości wykrywania i śledzenia celów powietrznych oraz naziemnych, jednocześnie poprawiając odporność na zakłócenia. W kabinie pilota pojawił się też nowoczesny wyświetlacz, inspirowany rozwiązaniami z F-35, a całość uzupełnia nowa architektura komputerów misji i systemów łączności. Samolot może współpracować z zasobnikami celowniczymi, takimi jak Sniper Advanced Targeting Pod, oraz przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia precyzyjnego, w tym pociski powietrze–powietrze AIM-120 AMRAAM i AIM-9X Sidewinder, czyli rozwiązania znane właśnie z bahrańskich myśliwców F-16.

Warto podkreślić, że F-16 Block 70 to nie tylko modernizacja awioniki, ale również wydłużenie resursu konstrukcji do około 12 tys. godzin lotu. Czyni to go atrakcyjnym rozwiązaniem dla państw poszukujących relatywnie tańszej alternatywy dla myśliwców piątej generacji. Zwłaszcza że maszyna zachowuje wysoką manewrowość i zdolność operowania w szerokim spektrum misji, od walki powietrznej, przez uderzenia na cele naziemne, po zadania rozpoznawcze.

Pierwszym klientem tej wersji został wspomniany wcześniej Bahrajn, a w kolejnych latach do programu dołączyły inne państwa, m.in. Słowacja i Bułgaria, które zdecydowały się na zakup nowych F-16 Block 70 w ramach modernizacji swoich sił powietrznych. Do użytkowników lub przyszłych operatorów należą także Tajwan, Maroko oraz Jordania, przy czym część krajów modernizuje starsze F-16 do standardu zbliżonego do Block 70/72. Z dostępnych informacji wynika, że łącznie kilka państw zamówiło już ponad sto egzemplarzy wersji F-16 Block 70.