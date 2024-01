FCT to porównawcze testy realizowane z wykorzystaniem konstrukcji spoza USA. Ich celem jest ocena, ewaluacja i weryfikacja najnowocześniejszych technologii opracowanych przez wykonawców z branży obronnej spoza USA, ale w krajach sojuszniczych.

Przed właściwym FCT grupa marines przeszła trzydniowe szkolenie dla użytkowników, podczas którego uczyli się obsługi 2-tonowego elektrycznego pojazdu-robota w trudnym terenie, np. na plaży z ubitym piaskiem porośniętej darnią, miękkim piaskiem, piaskiem gliniastym, czy na wyboistej drodze z koleinami. Następnie przeprowadzono właściwe testy, które trwały dwa tygodnie i skupiały się na ocenie różnych zdolności pojazdu, w tym transportu ciężkiego sprzętu, jazdy zdalnie sterowanej, nawigacji po punktach orientacyjnych, działań poszukiwawczych, automatycznego podążania za żołnierzem i podążania na fizycznej uwięzi.

Wszystkie te działania realizowano w drogiej połowie grudnia 2023 roku, na poligonie Piechoty Morskiej USA Bellows. Znajduje się on na wschodnim krańcu wyspy Oahu na Hawajach.Brali w nich udział przedstawiciele US Army i US Marines, gdyż oba rodzaj wojsk zainteresowane są tego typu pojazdami, zdolnymi do towarzyszenia piechocie w działaniach bojowych i realizacji różnego typu zadań.

Maszyna wykorzystana do testów to wariant pojazdu Hanwha Arion skonfigurowany zgodnie z wymaganiami Armii USA, określonymi w ramach programu małych wielozadaniowych pojazdów transportowych S-MET (ang. Small Multipurpose Equipment Transport). Stąd oznaczenie tego wariantu Arion-SMET. Sam pojazd Arion jest platformą wielozadaniową i modułową o szerokiej gamie możliwych konfiguracji.

„Udział Arion-SMET w amerykańskim programie FCT jest dowodem na jego potencjalny sukces, pozycjonując go w przyszłości jako silnego konkurenta na rynkach UGV w USA i innych krajach” – stwierdził Youngwoo Seo, wiceprezes wykonawczy grupy biznesowej Land Systems firmy Hanwha Aerospace, podkreślając globalne zainteresowanie, jakim cieszą się lądowe systemy bezzałogowe.

Nazwa pojazdu Arion to skrót angielskiego Autonomous and Robotic Systems for Intelligence Off-road Navigation – autonomiczny i zrobotyzowany system inteligentnej nawigacji w terenie. Jest on jednym z bardziej zaawansowanych UGV, mającym perspektywę pełnej integracji HAEMOS (rozwiązania Hanwha Aerospace dla systemów robotycznych i autonomicznych). Jest to pojazd bezzałogowy całkowicie elektryczny, z napędem 6x6, przeznaczony do wsparcia działań piechoty takich jak transport amunicji, ewakuacja medyczna, ale również rozpoznanie i wsparcie ogniowe.

Przy maksymalnej masie około 2 ton może on przewoził ładunek lub wyposażenie ważące do 550 kg i przejechać 100 km po całkowitym naładowaniu akumulatorów. Maszyna rozwija prędkość maksymalną 43 km/h na drogach utwardzonych i 22 km/h (13,6 mili/h) w terenie. Dodatkowo Arion-SMET może przewozić ładunki, ale też zostać wyposażony w zdalnie sterowany moduł uzbrojenia (RCWS) który może automatycznie śledzić i namierzać cel, lokalizując źródła wystrzału. Jego uzbrojenie może stanowić karabin maszynowy kalibru 5,56 mm lub 7,62 mm. Umożliwia to wsparcie ogniowe oddziału, któremu pojazd towarzyszy. Arion-SMET może pracować w różnych trybach, w tym jazdy zdalnie sterowanej, autonomicznej jazdy w terenie, poszukiwania, podążania na fizycznej uwięzi lub podążania za żołnierzem lub pojazdem.