Kosiniak-Kamysz: Modernizujemy sprzęt, który się sprawdził. C-295M służą nam w najtrudniejszych momentach

13 grudnia Agencja Uzbrojenia zawarła umowę z koncernem Airbus na modernizację wszystkich 16 wykorzystywanych w Wojsku Polskim samolotów transportowych C-295M CASA. Znajdują się one na wyposażeniu 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach. Koszt umowy to 102,7 mln euro. Prace modernizacyjne mają trwać od 2025 do 2033 roku. ich celem jest m.in. wyposażenie samolotów w nowoczesną, cyfrową awionikę oraz łączność.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Jesteśmy w hangarze, w którym cały czas trwa produkcja samolotów CASA. Samolotów używanych przez Wojsko Polskie, ale też sprawdzonych samolotów użytkowanych przez inne państwa. Samoloty C-295M służyły i służą nam w najtrudniejszych momentach,… pic.twitter.com/NBzpTq04a6— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 13, 2024

„Użytkujemy samoloty CASA od dawna, ale teraz inwestujemy w modernizację. Chcemy osiągać wysoką pozycję w bezpieczeństwie, ale to wymaga ciągłej modernizacji i transformacji – powiedział podczas uroczystości minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił - „Będziemy latać na jeszcze lepszym sprzęcie, z którego już jesteśmy zadowoleni. Cieszę się, że ta modernizacja odbędzie się w ramach europejskiego partnerstwa. Dwa samoloty będą ulepszane w Hiszpanii, a 14 pozostałych zostanie zmodernizowanych w Polsce.

Modernizacja ma na celu poprawę możliwości operacyjnych m.in. poprzez unifikację w ramach całej floty 16 samolotów C295M, unowocześnienie systemów identyfikacji swój-obcy, łączności radiowej i satelitarnej, układów samoobrony oraz zwiększenie możliwości desantowania spadochronowego.

Podpisanie umowy odbyło się w warszawskiej siedzibie firmy Airbus Defence and Space. Jej dyrektor zarządzający Michael Schoellhorn podkreślił, że jest ona efektem ponad rocznych negocjacji, które przebiegały – jak mówił – „w bardzo pozytywnym duchu”. „Kontrakt ten jest dowodem na bliską współpracę i zaufanie, które Polska i Airbus zbudowały na przestrzeni lat” – powiedział podczas uroczystości.