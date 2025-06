Dyrektor Northrop Grumman Polska o obronie polskiej przestrzeni powietrznej: „Przechodzimy do innej ligi”

Krzysztof Krystowski zwrócił uwagę, że obecność Northrop Grumman Polska na Kongresie Gospodarczym jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ to spółka akcyjna będąca polskim podmiotem, który jest oddziałem międzynarodowej globalnej korporacji Northrop Grumman.

Chcę zwrócić uwagę na to, że absolutnie jesteśmy tutaj unikatem, bo są tylko dwa kraje na świecie, gdzie system IBCS jest w tej chwili wykorzystywany czy wdrażany do dowodzenia, do kontroli systemów obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, a nawet my w Polsce jesteśmy, można powiedzieć, koncepcyjnie dalej niż Stany Zjednoczone, bo w Stanach Zjednoczonych system IBCS powstał po to, żeby zajmować się systemem Patriot, żeby zarządzać niejako systemem Patriot. W Polsce nasza koncepcja to jest wyjście poza system Patriot do kolejnego poziomu obrony przeciwlotniczej przeciwrakietowej, a więc do programu Narew. Czyli mówimy tutaj o krótkim zasięgu i w krótkim zasięgu mamy polskie radary, mamy efektory, czyli rakiety produkcji MBDA UK angielskie i spinający to wszystko system IBCS produkcji Northropa.

Na pewno z naszych doświadczeń mogą czerpać w przyszłości inne kraje, czy też europejskie, czy czy kraje Azji. My w tej chwili prowadzimy rozmowy jako Northrop w wielu miejscach na świecie, w Europie także, także wśród krajów, które są, powiedzmy, geograficznie do nas zbliżone, żeby nie powiedzieć sąsiedzkie. Bo co jest zaletą IBCS-a? IBCS jest systemem o otwartej architekturze. Czyli on pozwala integrować ze sobą różnego rodzaju sensory, różnego rodzaju efektory, ale on też daje możliwość współpracy koalicyjne - mówił Krystowski.

Gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że ze względów na zagrożenie bezpieczeństwa kraju przesuwamy do Polski dodatkowe baterie rakiet Patriot, to jeżeli one są zarządzane przez system IBCS, to my włączamy, wpinamy te baterie natychmiast do naszego systemu obrony, wzmacniając go i kierując tym wszystkim. To jest coś, co naprawdę daje niesamowitą przewagę na polu walki. Coś, czego dzisiaj Ukraina nie ma. Dzisiaj Ukraina ma starego typu systemy obrony przeciwlotniczej przeciwrakietowej, które nie są ze sobą zintegrowane, nie współpracują ze sobą, wobec czego obrona ich przestrzeni powietrznej, mimo że te że te środki są środkami nowoczesnymi, jest dużo trudniejsza. My po prostu przechodzimy do innej ligi - podkreślił.

Mogę podać przykłady już innych sensorów czy efektorów, które już zostały zintegrowane, czy udowodniono możliwość ich zintegrowania z systemem IBCS. Bo początkowo on miał zajmować się dowodzeniem bateriami Patriot. Teraz w Polsce jesteśmy w drugim kroku, a więc mówimy o rakietach CAM-ER produkcji MBDA, mówimy o polskich radarach produkcji PIT Radwar. To jest wspaniałe. Ale jest kolejna rzecz. Jest możliwość integracji F-35 i to zostało przetestowane i wykazane, że to działa.