Lockheed Martin zainstaluje systemy wspierające polskie Apache. Zapewni on pilotom precyzyjne możliwości pilotażu

Zamówienie to oznacza, że po raz pierwszy jednostka CSEU (Common Sensor Electronic Unit) i Generation 2 Turret (Gen 2 Turret) zostaną dostarczone jako elementy bazowe dla czujników AH-64E. System Gen 4 TADS/PNVS, w tym CSEU i Gen 2 Turret, zapewnia pilotom dalekosiężne precyzyjne możliwości pilotażu w misjach prowadzonych w dzień i w nocy oraz przy niesprzyjającej pogodzie. Ten system czujników umożliwi śmigłowcom Apache, pozostanie w bezpiecznej odległości od celu, jednocześnie skutecznie je atakując.

Składa się z dwóch zintegrowanych modułów. TADS służy do wykrywania, identyfikacji i namierzania celów, a także kierowania uzbrojeniem, natomiast PNVS zapewnia pilotowi możliwość widzenia w nocy i w trudnych warunkach pogodowych. Oba systemy wykorzystują kamery termowizyjne oraz czujniki światła resztkowego, co umożliwia operowanie w całkowitych ciemnościach.

TADS umieszczony jest na dolnym pokładzie głowicy optycznej, podczas gdy PNVS znajduje się powyżej i jest bezpośrednio zsynchronizowany z ruchem głowy pilota dzięki hełmowi HMD (Helmet Mounted Display), co zapewnia intuicyjne sterowanie. Całość systemu zwiększa skuteczność prowadzenia działań bojowych niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych, umożliwiając jednocześnie szybkie reagowanie na zagrożenia.

System TADS/PNVS wyróżnia się także dużą niezawodnością i możliwością pracy w trybie pasywnym, co oznacza, że nie emituje własnego promieniowania, zwiększa to przeżywalność śmigłowca na polu walki, ponieważ trudniej go wykryć. Nowoczesne wersje tego systemu, takie jak M-TADS/PNVS, oferują dodatkowo wyższą rozdzielczość obrazu, lepszą stabilizację optyki, cyfrowe przetwarzanie obrazu oraz możliwość współpracy z systemami C4ISR i sieciocentrycznymi systemami dowodzenia.

TADS/PNVS jest przykładem zaawansowanego systemu sensorowego, który zmienił sposób prowadzenia walki przez śmigłowce bojowe, czyniąc z AH-64 Apache nie tylko platformę rażenia, ale również wysoce efektywne narzędzie rozpoznania, obserwacji i precyzyjnego wsparcia ogniowego. Dzięki niemu możliwe jest skuteczne prowadzenie działań w każdych warunkach, z dużej odległości, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka dla załogi.

Polska zdecydowała się na zakup śmigłowców szturmowych AH-64E Apache jako część szeroko zakrojonego programu modernizacji wojsk lądowych, znanego pod kryptonimem „Kruk”. Wybór padł na amerykańskie maszyny produkcji Boeinga po analizie dostępnych na rynku opcji i rozmowach z sojusznikami z NATO.

Umowa z rządem Stanów Zjednoczonych została podpisana latem 2024 roku i obejmuje aż 96 nowoczesnych śmigłowców wraz z pełnym pakietem od szkolenia załóg, przez logistykę i uzbrojenie, po wsparcie serwisowe. Koszt całego programu to około 10 miliardów dolarów, co czyni go jednym z największych pojedynczych zakupów sprzętu wojskowego w historii Polski.

Z racji tego, że dostawy nowych Apache rozpoczną się dopiero od 2028 roku i potrwają kilka lat, Polska zawarła także dodatkową umowę na wynajem ośmiu starszych śmigłowców w wersji AH-64D z zasobów amerykańskiej armii. Dzięki temu możliwe było przyspieszenie szkolenia pilotów i techników, a także rozpoczęcie tworzenia struktur operacyjnych wokół nowych jednostek śmigłowcowych. Pierwsze maszyny trafią do bazy w Inowrocławiu w tym roku i zostaną od razu włączone do intensywnych ćwiczeń z jednostkami lądowymi.

Dzięki zakupowi Apache Polska stanie się drugim co do wielkości użytkownikiem tych maszyn na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Śmigłowce są wyposażone m.in. w systemy wykrywania celów, noktowizję, możliwość współpracy z bezzałogowcami i nowoczesne uzbrojenie kierowane. Co ważne, w ramach umowy przewidziano również transfer technologii poprzez włączenie polskiego przemysłu zbrojeniowego w serwisowanie maszyn.