Filipiny rozważały koreańskie KF-21, ale USA dynamicznie wracają do gry z nową ofertą myśliwców F-16.

Waszyngton proponuje pakiet 20 F-16 Viper, używane maszyny i wsparcie baz, by pokonać filipińskie opory finansowe i budżetowe.

Co ostatecznie zadecyduje o miliardowym kontrakcie i wyborze między amerykańską technologią a koreańską innowacją?

Jak informuje filipiński portal wojskowy MaxDefense Philippines, na który powołują się południowokoreańskie media, myśliwce F-16 Block 70/72 Viper oferowane przez USA nadal są poważnie rozpatrywane w ramach programu pozyskania samolotów wielozadaniowych (MRF) dla filipińskich sił powietrznych. Jednym z głównych problemów pozostają jednak warunki finansowania amerykańskiej oferty.

F-16 za 5,58 mld dolarów. Filipiny mają zastrzeżenia

Podczas niedawnych obrad Senatu dotyczących budżetu obronnego na rok fiskalny 2027 minister obrony Filipin Gilberto Teodoro wskazał na niekorzystne warunki finansowe jako jedną z przyczyn opóźnień w zawieraniu kontraktów modernizacyjnych. Według MaxDefense Philippines chodzi między innymi o zakup amerykańskich F-16. Oprocentowanie i harmonogram spłat zaproponowane przez stronę amerykańską miały nie odpowiadać oczekiwaniom filipińskiego rządu.

W kwietniu 2025 roku Stany Zjednoczone zatwierdziły możliwość sprzedaży Filipinom 20 samolotów F-16 Block 70/72. Pakiet obejmuje 16 jednomiejscowych F-16C i cztery dwumiejscowe F-16D, a także pociski powietrze-powietrze, uzbrojenie precyzyjne oraz wyposażenie pomocnicze. Szacunkową wartość całego przedsięwzięcia określono na 5,58 mld dolarów.

Manila zakwestionowała jednak wysokość kosztów, wskazując, że amerykańska propozycja przekracza zatwierdzony limit budżetowy. Mimo tych zastrzeżeń Waszyngton nadal ma zabiegać o realizację transakcji. Według MaxDefense Philippines stawką jest nie tylko sprzedaż samolotów, lecz także wieloletnie związanie filipińskich sił powietrznych z amerykańskim systemem uzbrojenia, szkolenia i zabezpieczenia logistycznego.

Używane F-16 i rozbudowa baz lotniczych

Według informacji uzyskanych przez MaxDefense Philippines Stany Zjednoczone mają rozważać dodatkowe rozwiązania, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność oferty. Jednym z nich jest przekazanie Filipinom używanych F-16C/D Block 40. Samoloty miałyby trafić do kraju przed dostawami nowych maszyn, których produkcja i przekazywanie odbiorcom napotykają opóźnienia.

Wśród rozważanych propozycji wymieniono również instalację zaawansowanego symulatora lotów F-16 oraz budowę wzmocnionych schronohangarów i infrastruktury niezbędnej do obsługi samolotów w kilku filipińskich bazach lotniczych. Amerykanie mieliby ponadto rozważać wsparcie dostaw uzbrojenia dla F-16, eksploatowanych już przez Filipiny samolotów FA-50, a także potencjalnie przyszłych KF-21 Boramae.

Należy jednak zaznaczyć, że informacje o używanych myśliwcach i dodatkowym wsparciu pochodzą z ustaleń MaxDefense Philippines. Nie zostały przedstawione jako oficjalnie zatwierdzone warunki umowy przez rządy USA i Filipin.

KF-21 zamiast 40 samolotów? Pojawił się wariant zakupu 20 maszyn

Amerykańska oferta może wpłynąć na plany dotyczące południowokoreańskiego KF-21 Boramae. Filipiny sygnalizowały zapotrzebowanie na co najmniej 40 wielozadaniowych samolotów bojowych, co w Korei Południowej rozbudziło oczekiwania związane z eksportem nowego myśliwca.

We wrześniu br. pojawiły się doniesienia medialne o możliwości rezygnacji z podziału zamówienia między amerykańskie F-16 i południowokoreańskie KF-21 na rzecz zakupu 40 maszyn Boramae. Wśród argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem wymieniano konkurencyjność cenową koreańskiej konstrukcji oraz doświadczenia filipińskich sił powietrznych w eksploatacji samolotów FA-50.

Najnowsze informacje przywoływane przez MaxDefense Philippines wskazują jednak na możliwość ograniczenia potencjalnego zamówienia na KF-21 do 20 egzemplarzy. W takim scenariuszu Manila mogłaby pozyskać po 20 samolotów każdego typu, łącząc koreańskie myśliwce z amerykańskimi F-16 Viper. Zarówno wariant zakupu 40 KF-21 Boramae, jak i podział zamówienia na dwie konstrukcje pozostają jednak niepotwierdzonymi scenariuszami. Filipińskie władze nie ogłosiły ostatecznej decyzji.

Budżet ogranicza możliwości filipińskiej armii

O wyborze samolotów może przesądzić przede wszystkim dostępność finansowania. Projekt budżetu na modernizację sił zbrojnych Filipin na 2027 rok przewiduje 50 mld filipińskich peso, czyli około 1,06 mld dolarów. To znacznie mniej niż 134 mld peso, których domagało się filipińskie ministerstwo obrony.

Manila musi jednocześnie finansować kilka dużych programów modernizacyjnych. Oprócz nowych samolotów bojowych obejmują one m.in. zakup okrętów podwodnych, zintegrowanego naziemnego systemu obrony powietrznej, czy wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Filipiny dążą również do zmiany przepisów ograniczających możliwość zaciągania zagranicznych pożyczek na cele obronne. Obowiązujący limit, wynoszący 300 mln dolarów, jest uznawany za niewystarczający w przypadku dużych przedsięwzięć zbrojeniowych.

Jak zwraca uwagę Kdefense News rywalizacja o filipiński kontrakt obejmuje zatem znacznie więcej niż parametry techniczne i cenę samolotów. Znaczenie mają także warunki kredytowania, dostępność uzbrojenia, terminy dostaw, szkolenie personelu, zaplecze remontowe oraz rozbudowa infrastruktury lotniczej. W przypadku KF-21 istotnym argumentem pozostaje możliwość współpracy z eksploatowanymi już przez Filipiny FA-50, natomiast amerykańska propozycja opiera się na wieloletnim doświadczeniu eksploatacyjnym myśliwców F-16 i rozbudowanym systemie wsparcia logistycznego.