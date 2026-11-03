Koniec pomocy dla Izraela? Donald Trump ujawnia porozumienie z Netanjahu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-11-03 15:17

Donald Trump ogłosił, że zawarł przełomowe porozumienie z Izraelem. Ma ono na celu zakończenie wojskowej pomocy finansowej dla tego kraju. Decyzja, która zapadła w porozumieniu z premierem Benjaminem Netanjahu, ma wejść w życie z końcem roku. Chodzi o duże pieniądze – mowa o kwocie 4 miliardów dolarów rocznie.

Donald Trump
Autor: Jonah Elkowitz/ Shutterstock

Koniec pomocy dla Izraela? Donald Trump ujawnia porozumienie z Netanjahu

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, znany jest z podejmowania odważnych i często kontrowersyjnych decyzji. Tym razem, w wywiadzie dla stacji Fox News, podzielił się informacją, która może na nowo zdefiniować relacje USA z jednym z ich najważniejszych sojuszników. Trump oświadczył, że zawarł umowę z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, na mocy której Stany Zjednoczone przestaną finansować izraelską armię. To historyczny zwrot, biorąc pod uwagę dekady ścisłej współpracy militarnej i finansowej obu państw. – Jeśli chodzi o płacenie Izraelowi, to (premier Izraela) Bibi (Benjamin) Netanjahu i ja zawarliśmy umowę: dawaliśmy Izraelowi 4 miliardy dolarów rocznie, a kilka miesięcy temu zawarliśmy umowę, że przestaniemy dawać im pieniądze. Oni nie mają nic przeciwko – powiedział Donald Trump na antenie Fox News.

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Jak wyjaśnił, pomoc ma zostać całkowicie wygaszona z końcem 2026 roku. Choć nie podał dokładnej nazwy programu pomocowego, którego dotyczy umowa, kwota 4 miliardów dolarów rocznie wskazuje, że chodzi o znaczne wsparcie. Trump powiedział, że Izrael nie potrzebuje tej pomocy i zdecydował się na to, aby odebrać argumenty przeciwnikom sojuszu USA z Izraelem o nadmiernych wydatkach na wsparcie tego drugiego państwa. 

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