Koniec pomocy dla Izraela? Donald Trump ujawnia porozumienie z Netanjahu

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, znany jest z podejmowania odważnych i często kontrowersyjnych decyzji. Tym razem, w wywiadzie dla stacji Fox News, podzielił się informacją, która może na nowo zdefiniować relacje USA z jednym z ich najważniejszych sojuszników. Trump oświadczył, że zawarł umowę z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, na mocy której Stany Zjednoczone przestaną finansować izraelską armię. To historyczny zwrot, biorąc pod uwagę dekady ścisłej współpracy militarnej i finansowej obu państw. – Jeśli chodzi o płacenie Izraelowi, to (premier Izraela) Bibi (Benjamin) Netanjahu i ja zawarliśmy umowę: dawaliśmy Izraelowi 4 miliardy dolarów rocznie, a kilka miesięcy temu zawarliśmy umowę, że przestaniemy dawać im pieniądze. Oni nie mają nic przeciwko – powiedział Donald Trump na antenie Fox News.

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Jak wyjaśnił, pomoc ma zostać całkowicie wygaszona z końcem 2026 roku. Choć nie podał dokładnej nazwy programu pomocowego, którego dotyczy umowa, kwota 4 miliardów dolarów rocznie wskazuje, że chodzi o znaczne wsparcie. Trump powiedział, że Izrael nie potrzebuje tej pomocy i zdecydował się na to, aby odebrać argumenty przeciwnikom sojuszu USA z Izraelem o nadmiernych wydatkach na wsparcie tego drugiego państwa.