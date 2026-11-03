Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Baza USA, spór o TK i burza wokół gości

Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, aby w gronie czołowych polityków omówić kluczowe wyzwania dla bezpieczeństwa Polski.

Na agendzie znalazły się strategiczne tematy, w tym plany budowy stałej bazy wojsk USA i kwestie związane z Trybunałem Konstytucyjnym.

Poznaj szczegóły burzy wokół zaproszonych gości i dowiedz się, dlaczego ten element wywołał krytykę rządu, podważając sens poufnych obrad.

Skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego i główne punkty obrad

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się po godzinie 15:00 we wtorek w Pałacu Prezydenckim. W jego skład weszli zgodnie z konstytucją marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN oraz szef prezydenckiej kancelarii. Prezydent Karol Nawrocki przewodniczył obradom, a wśród obecnych byli m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Reprezentację partyjną zapewnili prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak, szef klubu KO Zbigniew Konwiński, Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Krzysztof Paszyk z PSL. Klub Centrum reprezentowała Paulina Hennig-Kloska, klub Lewicy – szefowa klubu Anna Maria Żukowska, a koło Razem – Adrian Zandberg. Rozwój Plus reprezentowali Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Obecni byli także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), szef KPRM Jan Grabiec oraz ministrowie z KPRP – Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz oraz szef BBN Bartosz Grodecki.

Głównymi tematami dyskusji na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego była bieżąca, ogólna sytuacja bezpieczeństwa Polski, która w obliczu wydarzeń międzynarodowych wymaga stałej uwagi. Ważnym punktem agendy była również kwestia budowy w Polsce stałej bazy wojsk USA, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia obronności kraju. Ponadto, jak wskazywali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta w ostatnich dniach, dyskutowano także o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, co podkreśla szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zgodnie z konstytucją, Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Państwa, a posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.

Kontrowersje wokół zaproszeń: Burza przed obradami

W ubiegłym tygodniu posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego wzbudziło kontrowersje, które dotyczyły kwestii zaproszenia na obrady przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Choć sam Grzegorz Braun nie był obecny (jest europosłem), na RBN pojawił się reprezentant koła Włodzimierz Skalik. Decyzja o zaproszeniu tego ugrupowania wywołała ostre reakcje wśród polityków koalicji rządzącej. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski otwarcie wyraził swoje oburzenie, mówiąc, że "działacze ugrupowania Brauna to „antysemici prorosyjscy”, którym on nie ma nic do powiedzenia, i których on by do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił".

Apel o niezapraszanie Grzegorza Brauna na RBN wystosował również marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Podobnie szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że przedstawiciele KKP nie powinni brać udziału w RBN. Rzecznik rządu Adam Szłapka, informując we wtorek rano o udziale premiera Donalda Tuska w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, podkreślił, że to od prezydenta zależy, jaką formułę funkcjonowania RBN chce przyjąć.

Adam Szłapka skomentował obecność przedstawicieli KKP, mówiąc: "Pan prezydent Karol Nawrocki uznał, że chce, żeby na sali było de facto kilkadziesiąt osób. W tym takie osoby, które w sposób jawny wypowiadają się prorosyjsko, na przykład właśnie przedstawiciele od pana Brauna. Jego nie będzie, bo on jest eurodoputowanym, ale pewnie będzie tam przewodniczący koła Korony Polskiej. Co oznacza, że cała dyskusja będzie miała taki przebieg, że pojawią się tylko informacje, które są jawne". Rzecznik rządu wyraził również swoje zastrzeżenia co do formatu spotkania, dodając: "W takiej sytuacji to trochę nie ma sensu, bo jeżeli pan prezydent chce wymienić się informacjami niejawnymi, to powinien zorganizować to w takiej formule, żeby nie było takiego problemu".

Rola i znaczenie Rady w polskim systemie bezpieczeństwa

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zgodnie z polską konstytucją, pełni funkcję organu doradczego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Jest to forum, na którym prezydent może konsultować się z kluczowymi politykami, dowódcami wojskowymi i przedstawicielami służb specjalnych w celu wypracowania spójnych strategii i reakcji na potencjalne zagrożenia. Posiedzenia RBN, zwoływane przez prezydenta, są platformą do wymiany informacji i opinii na temat najbardziej palących kwestii związanych z obronnością, polityką zagraniczną oraz stabilnością wewnętrzną kraju.

Mimo kontrowersji wokół listy zaproszonych gości i formatu obrad, samo spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla wagę, jaką wszyscy uczestnicy przykładają do kwestii bezpieczeństwa Polski. Dyskusje na temat budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce oraz sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego świadczą o złożoności wyzwań, przed którymi stoi państwo. Wypowiedzi Adama Szłapki na temat charakteru informacji wymienianych podczas posiedzenia RBN sugerują, że w przyszłości może dojść do dyskusji na temat optymalnego formatu takich spotkań, aby umożliwić swobodną wymianę także informacji niejawnych, niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji. Niezależnie od formuły, Rada Bezpieczeństwa Narodowego pozostaje ważnym elementem systemu politycznego, mającym za zadanie wspierać prezydenta w realizacji jego konstytucyjnych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu i jego obywatelom. Jej funkcjonowanie jest kluczowe dla zachowania ciągłości i stabilności polityki obronnej i zagranicznej kraju, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym.