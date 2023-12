Umowa na amunicję kalibru 155 mm. Polski przemysł dostarczy setki tysięcy sztuk

Przedmiotem umowy jest dostawa kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, stosownych w systemach artylerii lufowej zgodnych ze standardem NATO. W przypadku Sił Zbrojnych RP są to samobieżne haubice Krab oraz K9A1 (w przyszłości również K9PL).

Umowę zawarto pomiędzy uprawnioną do tego instytucją MON jaką jest Agencją Uzbrojenia i Konsorcjum PGZ-AMUNICJA w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Metalowe „Dezamet” S.A., Mesko S.A., Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. oraz Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” S.A.

Należy odnotować, że jest to pierwsza umowa wykonawcza do podpisanej w dniu 1 czerwca 2023 roku w Warszawie umowy ramowej, której celem było określenie zasad i warunków zawierania umów wykonawczych, związanych z systematycznymi dostawami amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm dla Sił Zbrojnych RP.

W ten sposób realizowane są cele programu wieloletniego pod nazwą „Narodowa Rezerwa Amunicji”, ustanowionego Uchwałą nr 43 Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r., w ramach którego mają zostać stworzone warunki do efektywnego i terminowego uzupełniania zapasów amunicji wielkokalibrowej przez Siły Zbrojne RP. Wymaga to osiągnięcie, a następnie utrzymywanie w długiej perspektywie czasowej zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu zbrojeniowego na poziomie umożliwiającym uzupełniania zapasów amunicji na bieżąco „Wolne moce produkcyjne”, czyli wszelkie nadwyżki względem zapotrzebowania krajowego, będą mogły być kierowane do partnerów zagranicznych.

Decyzja o utworzeniu Narodowej Rezerwy Amunicji związana jest z doświadczeniem Ukrainy w zakresie zapotrzebowania na amunicję artyleryjską w warunkach intensywnego konfliktu zbrojnego. Braków w tym zakresie, jak wiadomo, nie jest w stanie zaspokoić nie tylko przemysł krajowy, ale również producenci z całej Europy, których zdolności w tym zakresie zostały dramatycznie zredukowane. Wymusiło to na Siłach Zbrojnych Ukrainy potrzebę improwizacji, na przykład poprzez masowe wykorzystywanie komercyjnych dronów do zwalczania celów eliminowanych tradycyjnie ogniem artylerii. Utworzenie Narodowej Rezerwy Amunicji ma zapewnić nie tylko niezbędny poziom rezerw w Polsce, ale również możliwość ich uzupełnienia lub zwiększenia poprzez utrzymanie możliwości produkcyjnych przez krajowy przemysł.