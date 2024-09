Spis treści

Umowa między Grupą WB a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa na MSPO 2024

Grupa WB poinformowała o kolejnej ważnej umowie podpisane podczas MSPO 2024 w Kielcach. Po porozumieniach zawartych z Hanwha Ocean w zakresie wzmocnienia współpracy w obszarze rozwiązań morskich i Politechniką Gdańską w temacie bezzałogowych systemów morskich dla wojska - przyszedł czas na umowę gwarantującą rozwój polskich technologii lotniczych. Realizacja wspólnych prac badawczo-rozwojowych, opracowanie nowych produktów oraz ich udoskonalanie i rozwój, a także działania marketingowe podjęte w celu pozyskania nabywców na opracowane wyroby - to tylko niektóre efekty, jakie ma przynieść umowa zawarta podczas drugiego dnia MSPO 2024 w Kielcach pomiędzy spółką wiodącą GRUPY WB – WB Electronics SA i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (Łukasiewicz – ILOT). Celem tejże umowy jest wzajemne wsparcie w realizowanych projektach oraz wspólny udział w nowych przedsięwzięciach.

Jak podaje Grupa WB, dokument reguluje też kwestię produkcji oraz wdrożenia produktów i rozwiązań technicznych opracowanych w wyniku współpracy, tworzenie opracowań naukowo-badawczych, techniczno-technologicznych, ekonomicznych i innych, a także ekspertyz. Ponadto podpisany w Kielcach dokument określa metody kooperacji, umożliwiając dynamiczne i elastyczne podejście do prowadzonych projektów, dostosowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów GRUPY WB i Łukasiewicz – ILOT. Podmioty chcą bowiem wspólnie tworzyć nowe rozwiązania, zwiększające ich potencjał technologiczny oraz produkcyjny, co wpływa na bezpieczeństwo Polski.

Prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski o polskiej suwerenności technologicznej

Jak mówi Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, umowa podpisana przez GRUPĘ WB i Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa podkreśla potrzebę silnych związków między instytucjami badawczymi oraz przemysłem.

Tworzy synergiczne więzi, które nie tylko przyczyniają się do szybszego i sprawniejszego rozwoju nowych, zaawansowanych wyrobów, ale także wzmacniają polską suwerenność technologiczną. Tylko własne, autorskie rozwiązania, do których pełnię praw intelektualnych ma Polska, umożliwiają swobodną produkcję w dowolnej liczbie, modyfikację i stałe ulepszanie produktów. Dają też możliwość niczym nieskrępowanego eksportu polskiej myśli technicznej - powiedział Piotr Wojciechowski.

Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa: Łączymy nasz potencjał badawczo-rozwojowy z ich unikalnym doświadczeniem

Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, zwraca uwagę, że podpisanie tej umowy jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju polskich technologii lotniczych.

Dzięki współpracy z WB Electronics, łączymy nasz potencjał badawczo-rozwojowy z ich unikalnym doświadczeniem w branży. Wspólnie możemy osiągnąć jeszcze więcej, wprowadzając nowoczesne rozwiązania na rynek międzynarodowy – powiedział Paweł Stężycki.

Nowoczesne rozwiązania dla wojska i nowoczesne placówki badawcze w Europie

Dodajmy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Placówka ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego i instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Organizacja prowadzi także badania i usługi dla przemysłu w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

Grupa WB jest polskim producentem nowoczesnych rozwiązań dla wojska i służb mundurowych. Firma, której udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju, działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energoelektroniki i obronności. Jest jednym z największych producentów systemów bezzałogowych. Zatrudnia ponad dwa tysiące osób.