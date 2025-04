Kallas: Potrzeba szybszego wsparcia dla Ukrainy. Amunicja 155 mm priorytetem

Unijna wysoka przedstawiciel ds. zagranicznych i bezpieczeństwa Kaja Kallas, podczas nieformalnego spotkania unijnej Rady ds. Zagranicznych w Warszawie, zaapelowała o szybsze dostarczanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Kallas podkreśliła, że silniejsza pozycja Ukrainy na froncie wzmocni jej pozycję negocjacyjną. Odniosła się również do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących wzmocnienia europejskiej obronności oraz do kwestii ceł nałożonych przez USA.

"Potrzeba szybszych działań" - Kallas o wsparciu dla Ukrainy

Kallas podkreśliła konieczność szybkiego dostarczania pomocy Ukrainie. Odniosła się do apelu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o 5 mld euro na zakup 2 mln pocisków.

"Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że potrzebuje 5 mld (przyp. red. euro) na zakup co najmniej 2 mln pocisków. Cieszy mnie, że już mamy różnego rodzaju propozycje, że poszczególne państwa proponują swój wkład w tę inicjatywę. Mamy już ponad 50 proc. tego, co jest potrzebne, a oczekuję, że także dzisiaj państwa zadeklarują, co jeszcze zrobią w najbliższym, krótkim czasie, by wesprzeć Ukrainę" - powiedziała.

Wysoka przedstawiciel wyraziła zadowolenie z dotychczasowych deklaracji i oczekiwała dalszych zobowiązań ze strony państw członkowskich.

Wcześniej sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że sojusznicy z NATO zadeklarowali przeznaczenie ponad 20 miliardów euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku. W czasie paryskiego szczytu sojuszników Ukrainy pod koniec marca premier Czech Petr Fiala, że w ramach czeskiej inicjatywy amunicyjnej dla Ukrainy można dostarczyć kolejne 1,5 mln pocisków artyleryjskich w 2025 r., tyle samo co w zeszłym roku.

Według Instytutu Kilońskiego, w lutym Europa jako całość wyraźnie wyprzedziła Stany Zjednoczone pod względem pomocy dla Ukrainy, z 70 mld euro w pomocy finansowej i humanitarnej oraz 62 mld euro w pomocy wojskowej. Stany Zjednoczone przeznaczyły 64 mld euro na pomoc wojskową i 50 mld euro na pomoc finansową i humanitarną.

Europejska obronność: "2030 to zbyt odległy termin"

Kallas skomentowała propozycje Komisji Europejskiej dotyczące wzmacniania europejskiej obronności, zawarte w "białej księdze". Uznała, że termin 2030 rok jest zbyt odległy i należy działać szybciej. "Przypomniała, że cele przewidziane w "białej księdze" mają być osiągnięte do 2030 roku, ale, jak zaznaczyła, "to zbyt odległy termin" i "należy działać szybciej". Kallas oceniła też, że wśród państw członkowskich jest "dużo woli" do szybszego wdrażania przedstawionych propozycji.