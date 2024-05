Hanwha Ocean składa zobowiązania polskiemu przemysłowi. Gotowa jest do transferu technologii

Jak napisano w komunikacie prasowym, w wydarzeniu, które odbyło się na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, uczestniczyli przedstawiciele krajowych i międzynarodowych partnerów Hanwha Ocean, tacy jak Hanwha Systems, Hyosung Heavy Industries, KTE, NK, Kolon Dacc Composite, Grupa Babcock International i Gabler. Partnerzy ci odgrywają kluczową rolę w rozwoju okrętu podwodnego KSS-III dla koreańskiej marynarki wojennej, ponieważ dostarczają krytyczne systemy dla KSS-III, w tym system zarządzania walką (CMS), systemy wyrzutni torpedowych, maszty, wyposażenie hydrauliczne, zespoły napędowe, zintegrowane systemy zarządzania platformami i kompozytowe struktury kadłubów okrętów podwodnych.

Wydarzenie ma na celu stworzenie nowych możliwości współpracy pomiędzy Hanwha Ocean, jej obecnymi partnerami, a polskimi przedsiębiorstwami, które mogą być częścią łańcucha dostaw projektu Orka, jeżeli propozycja Hanwha Ocean zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP.

„Dzisiejsze wydarzenie wyznacza początek długotrwałego partnerstwa, które zamierzamy nawiązać. Opierając się na tym zaangażowaniu, planujemy zacieśnić naszą współpracę z naszymi polskimi partnerami poprzez liczne podobne wydarzenia” – powiedział emerytowany wiceadmirał Steve SK Jeong, wiceprezes Hanwha Ocean.

„To także znaczący krok w stronę wzmocnienia współpracy morskiej Polski i Republiki Korei, ponieważ podkreśla potencjał przyszłej współpracy, transferu technologii i rozwoju polskich morskich zdolności obronnych".

Podczas konferencji Hanwha Ocean zaprezentowała przede wszystkim swoje zdolności w zakresie obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO) oraz plany transferu technologii (TOT) dla projektu Orka.

Zgodnie z planami Marynarki Wojennej RP dotyczącymi obsługi technicznej i napraw przyszłych okrętów podwodnych na rynku krajowym, Hanwha Ocean jest gotowa zaoferować kompleksowe plany transferu technologii, aby pomóc polskiemu przemysłowi w przyszłości samodzielnie wykonywać obsługę techniczną, naprawy i remonty. Transfer ten obejmuje podstawowe technologie obsługi technicznej, licencje i własność intelektualną dotyczącą produkcji wyposażenia pokładowego okrętów podwodnych i części zamiennych.

Transfer technologii umożliwi polskim firmom produkcję części i wyposażenia dla własnych potrzeb, z możliwością szerszych zastosowań, z których skorzysta również sektor prywatny.

Hanwha Ocean przedstawiła także plany utworzenia w Polsce Centrum wsparcia obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO), oferującego kluczowe wsparcie na miejscu i dzielenie się wiedzą przez cały cykl życia okrętów podwodnych, zapewniając wysoką dostępność i niezawodność polskiej floty okrętów podwodnych.

Korzyści dla krajowego przemysłu Hanwha Ocean podkreśliła swoje zaangażowanie w maksymalizację zaangażowania lokalnego przemysłu w obsługę techniczną, naprawy i remonty w ramach projektu Orka.

Hanwha Ocean zaproponowała także plany współpracy z polskimi uczelniami, w tym Akademią Marynarki Wojennej i instytucjami badawczymi, w celu wspólnego rozwoju okrętów wojennych i systemów dostosowanych do polskich potrzeb. Instytut Badań i Rozwoju Hanwha Ocean, zatrudniający ponad 300 specjalistów, jest dobrze przygotowany do wniesienia wkładu w tę współpracę, obejmującą tematy od podstawowych projektów statków po zaawansowane, przyjazne dla środowiska systemy energetyczne i rozwiązania cyfrowe dla inteligentnych statków.

KSS-III: Sprawdzone rozwiązanie dla Polski

Rozwój okrętów podwodnych KSS-III stanowi znaczący krok w postępie strategicznym i technologicznym Republiki Korei, napędzanym krytycznymi czynnikami. Agresywna postawa militarna Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, w tym powiększająca się flota okrętów podwodnych licząca ponad 70 jednostek i trwające prace nad bronią nuklearną, zwiększyły obawy Republiki Korei o bezpieczeństwo. Ponadto niestabilne otoczenie geopolityczne Republiki Korei, graniczącej z potężnymi sąsiadami, takimi jak Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska, wymaga solidnego potencjału obrony morskiej w celu ochrony interesów narodowych i konsolidacji stabilności regionalnej.

W odpowiedzi Republika Korei nadała priorytet budowie zaawansowanych sił okrętów podwodnych w celu odstraszania i obrony przed potencjalnymi niewiadomymi na morzu. Okręty podwodne działają jako mnożnik siły i siła asymetryczna, umożliwiając relatywnie małej flocie wywieranie strategicznego wpływu i kontrolowanie środowiska bezpieczeństwa. To sprawia, że okręty podwodne są opłacalnym rozwiązaniem promującym bezpieczeństwo narodowe i obronność.

Zainicjowany w 2004 roku program KSS-III miał wyjść naprzeciw tym strategicznym potrzebom. Współczesna wojna podwodna wymaga najnowocześniejszych technologii w zakresie obniżonej wykrywalności, napędu i uzbrojenia, a okręty podwodne KSS-III są wyposażone w najnowsze osiągnięcia, aby zapewnić przewagę w walce podwodnej i zwiększyć zdolności obronne Republiki Korei.

Istotny kamień milowy osiągnięto w sierpniu 2021 roku, dostarczając koreańskiej marynarce wojennej pierwszy okręt podwodny KSS-III, drugi w kwietniu 2023 roku i trzeci w kwietniu 2024 roku. Te okręty podwodne odegrały kluczową rolę w zwiększaniu zdolności morskich Republiki Korei i odegrały kluczową rolę w ugruntowaniu reputacji Hanwha Ocean jako lidera w projektowaniu i budowie zaawansowanych okrętów podwodnych.

„W przypadku wyboru okrętu podwodnego Hanwha Ocean przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jesteśmy w stanie dostarczyć go Marynarce Wojennej RP w ciągu sześciu lat od przyznania kontraktu, w oparciu o wyjątkową koreańską technologię budowy statków i umiejętności skutecznego zarządzania projektami” – powiedział Steve. Zdolność Hanwha do dostarczania produktów na czas, a nawet przed czasem, została już sprawdzona w trwających projektach armatohaubicy K-9 i wyrzutni rakietowej Chunmoo (Homar-K) MRLS dla Wojska Polskiego.

Zdolności technologiczne i innowacje

KSS-III zaproponowany przez Hanwha Ocean w ramach projektu Orka ma 89 m długości i wyporność 3600 ton. Jest wysoce zautomatyzowany, co umożliwia jego obsługiwanie przez załogę liczącą minimum 33 oficerów i marynarzy. KSS-III jest wyposażony w różnorodne uzbrojenie, i jest zdolny do wystrzeliwania pocisków przeciwokrętowych, pocisków woda-ziemia, torped i min mobilnych. Ma konstrukcję kadłuba minimalizującą hałas, umożliwiającą dyskretne operacje podwodne, niezależny od powietrza układ napędowy (AIP) oparty na ogniwach paliwowych oraz najnowocześniejsze akumulatory litowo-jonowe, dzięki którym może pozostać pod wodą przez ponad trzy tygodnie bez wynurzania się. Okręt podwodny ma również zdolność wykonywania uderzeń dalekiego zasięgu, będąc w stanie odpalić zarówno konwencjonalne pociski balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych, jak i pociski manewrujące, co znacznie zwiększa jego zdolności odstraszania.

Ponadto KSS-III jest wyposażony w zaawansowane zintegrowane systemy zarządzania walką i sonar, a także system łączności i sojusznicze łącze teleinformatyczne Link, które zapewniają interoperacyjność z państwami sojuszniczymi. KSS-III jest zaprojektowany z myślą o wielozadaniowości, i może skutecznie działać zarówno w płytkich przybrzeżnych wodach Morza Zachodniego, jak i w głębszych środowiskach oceanicznych Morza Wschodniego wokół Półwyspu Koreańskiego.

Na podstawie komunikatu prasowego Hanwha Ocean