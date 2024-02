Zakład ma planowo zatrudniać około 500 osób. Firma poinformowała, że eksportuje obecnie swoje drony TB2 do 30 krajów. Według think tanku SIPRI są to m.in. Ukraina, Etiopia, Libia czy Azerbejdżan.

"Potrzebujemy około 12 miesięcy na zakończenie budowy, a następnie zajmiemy się wnętrzem, sprzętem i strukturą organizacyjną" - powiedział Haluk Bayraktar.

Dodał, że wydajność fabryki wyniesie około 120 sztuk dronów rocznie.

Zapytany, czy kwestie bezpieczeństwa związane z trwającą wojną będą budzić obawy firmy, stwierdził, że plany "postępują w pełni i nic nie jest w stanie ich powstrzymać".

Wojna według Wołoszańskiego - Drony cz.1

Kijów i Ankara podpisały umowę o otwarciu fabryki Baykar na Ukrainie w lutym 2022 roku, przed inwazją Rosji na pełną skalę. Parlament Ukrainy ratyfikował porozumienie w grudniu 2022 r. W kolejnym roku w czerwcu Baykar otrzymał licencje na produkcję dronów bojowych na Ukrainie. Haluk Bayraktar mówił w zeszłym roku, że produkcja dronów mogłaby rozpocząć się w 2025 roku, ale tylko pod sprzyjającymi warunkami. Rozwój budowy fabryki i tępo praca będzie zależeć zapewne od rozwoju sytuacji na froncie. Łączna wartość inwestycji w projekt wyniesie około 95 mln dolarów.

2 lutego generał broni Mykoła Oleszczuk, dowódca Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, spotkał się z dyrektorem generalnym Baykar Makina, Halukiem Bayraktarem. Rozmawiano o budowie fabryki dronów na Ukrainie i wzmocnieniu potencjału lotnictwa bezzałogowego na Ukrainie. Turecka firma Baykar, która produkuje drony bojowe Bayraktar TB2, ogłosiła we wrześniu ubiegłego roku, że zamierza zainwestować 100 milionów dolarów w trzy projekty na Ukrainie. Jedną z inwestycji jest zakład produkcji dronów, którego budowa już się rozpoczęła. W zeszłym roku portal Hromadske podał, że turecka firma Baykar ma zamiar zbudować na Ukrainie nie tylko zakład produkujący drony bojowe Bayraktar TB2, ale też konstruować maszyny Bayraktar Akinci i Bayraktar Kizilelma. Pierwsza z nich jest rozwinięciem TB2, a druga to projekt odrzutowego aparatu bezzałogowego.

Były minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił w zeszłym roku, że produkowane w ukraińskiej fabryce drony będą, napędzane ukraińskimi silnikami. Ukraińcy zamierzają, także utworzyć ośrodek szkoleniowy, w którym będą kształcić specjalistów ds. zarządzania Bayraktarem w różnych kategoriach.

Bayraktar powiedział również, że firma planuje podwoić krajową produkcję Akinci, która w 2023 roku wyniosła 36 sztuk, podczas gdy produkcja TB2 pozostanie na niezmienionym poziomie 230 sztuk.

Drony Bayraktar w służbie Ukrainy

Ukraina zakupiła w 2019 roku 12 Bayraktarów TB2. Po raz pierwszy użyto ich w działaniach bojowych w Donbasie w październiku 2021 roku, gdy dron zniszczył rosyjską haubicę prowadzącą ostrzał sił ukraińskich w miejscowości Hranitne.

Już po napaści Rosji na Ukrainę na pełną skalę tureckie drony odegrały ważną rolę w działaniach obronnych i stały się - jak mówił ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar - symbolem oporu Ukraińców. Pod koniec czerwca 2022 roku Ukraina miała około 50 dronów Bayraktar. Firma Baykar przekazała kilka maszyn bezpłatnie; na Litwie i w Polsce, jak i na Ukrainie, odbyły się zbiórki pieniędzy na zakup bezzałogowców dla armii ukraińskiej.

W ostatnich jednak miesiącach bardzo mało słychać o sukcesach czy działaniach tych właśnie dronów. Wielu ekspertów jest zdania, że dron bardzo dobrze spisywał się w początkowej fazie konfliktu na Ukrainie, wykorzystując w pewien sposób zaskoczenie i chaos wojenny oraz ogromne rozciągnięcie linii zaopatrzeniowych rosyjskiej armii. Obecnie ze względu na swój rozmiar, dużą wartość oraz sposoby radzenia sobie z takimi bezzałogowacami przez siły rosyjskie dron jest zastępowany częściej mniejszymi i tańszymi dronami, które są równie skuteczne co turecki dron. Media ukraińskie informowały w zeszłym roku, że pod koniec 2022 Ukraińcy wycofali TB2, wysyłając je, głównie do misji rozpoznawczych po ukraińskiej stronie. To w większości chroniło drony przed niebezpieczeństwem. Według różnych źródeł i szacunków Rosji udało się, do tej pory zestrzelili lub zniszczyć nie mniej niż 24 drony TB2

Taktyczny bezzałogowiec Bayraktar TB2 ma maksymalną masę startową 650 kg i rozpiętość skrzydeł 12 metrów. Pułap operacyjny do 6750 metrów i promień operacyjny 150 km od stanowiska kierowania zapewniają szerokie możliwości użycia operacyjnego. Prędkość przelotowa maszyny to 130 km/h, a maksymalna ponad 220 km/h. Napęd stanowi silnik tłokowy Rotax 912 o mocy 100 KM ze śmigłem pchającym.

TB2 może on nie tylko wykrywać cele i podświetlać je dla amunicji kierowanej, lecz sam również przenosi pod skrzydłami uzbrojenie o łącznej masie ponad 75 kg. Dotąd zintegrowano z nim m.in. kierowane pociski przeciwpancerne UMTAS o masie 37,5 kg oraz ważącą 22,5 kg amunicję precyzyjną MAM-L produkcji tureckiego koncernu Roketsan. Oba rodzaje uzbrojenia są przenoszone na czterech podskrzydłowych belkach.

PM/PAP