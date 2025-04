Embraer się nie zatrzymuje. Grecja kolejnym klientem?

Do czasu wprowadzenia nowych samolotów transportowych Grecja zamierza utrzymać możliwości transportowe przy użyciu ograniczonej liczby istniejących C-130 i floty C-27J Spartan, które są mniejszymi jednostkami niż amerykańskie Herculesy. Greckie Siły Powietrzne robią wszystko, aby podtrzymać możliwości operacyjne Herculesów, jednak ich dostępność pozostaje na niskim poziom.

Grecja złożyła wcześniej wniosek do Stanów Zjednoczonych o wycofanie C-130, ale zostały one uznane za nieodpowiednie ze względu na koszty odbudowy. Od tego czasu złożono nowy wniosek o nadwyżkę eksploatacyjną, część z nich ma być dostępna w 2025 roku. Sytuacja zmusza Ateny do szukania nowych rozwiązań i takim może być spojrzenie w kierunku Ameryki Południowej. To tam może być rozwiązanie problemów greckiej floty samolotów transportowych w postaci pozyskania coraz bardziej popularnych samolotów C-390 Millenium od Embraera.

Od 2023 roku Embraer intensywnie promuje C-390 w Grecji. Samolot był prezentowany na bazie lotniczej w Elefsis w styczniu, czerwcu i listopadzie 2023 roku, gdzie greccy piloci uczestniczyli w lotach zapoznawczych i demonstracjach załadunku. W lutym 2025 roku odbyła się kolejna prezentacja dla wysokich rangą przedstawicieli politycznych i wojskowych, podczas której omówiono szczegóły techniczne i potencjalne koszty zakupu.​

Dużym atutem brazylijskiej konstrukcji są silniki IAE V2500-E5, identyczne z tymi stosowanymi w samolotach pasażerskich Airbus A320. Ułatwiają one dostępność do części zamiennych i serwisowania, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Szacunkowy koszt zakupu jednego egzemplarza wynosi około 80 milionów euro, a koszty operacyjne są niższe niż w przypadku C-130J .

Herculesy używają silników turbośmigłowych od Rolls-Royce, moc jednego silnika wynosi około 4637 KM (3458 kW). Mają one lepsze osiągi podczas startu i lądowania na krótkich, nieutwardzonych pasach porównaniu do konstrukcji z silnikami turbowentylatorowymi, których używa Embraer w C-390, ale kosztem prędkości przelotowej, zasięgu i samej logistyki.

Choć decyzja o zakupie C-390 nie została jeszcze podjęta, samolot ten pozostaje jednym z głównych kandydatów do zastąpienia floty C-130. Wybór C-390 wpisywałby się w szerszy trend europejski, gdzie samolot ten został już wybrany przez Portugalię, Węgry, Holandię, Austrię, Czechy, Słowację i Szwecję.